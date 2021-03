C’est ainsi qu’un casque à 200 euros peut exploser (spoiler: être très maladroit)

Nous savions que les mobiles pouvaient exploser … maintenant aussi des écouteurs sans fil.

Bien que ce ne soit pas le plus courant, Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de batteries de téléphones portables, d’ordinateurs portables ou d’autres produits technologiques qui explosent. En règle générale, la plupart de ces explosions sont dues à une mauvaise utilisation du produit, tout cela même si ses propriétaires le nient, comme c’est le cas avec le propriétaire de ce domaine.

Ce que nous vous apportons aujourd’hui, c’est l’explosion des écouteurs sans fil et pas des écouteurs de mauvaise qualité, mais précisément un Sony WH-1000XM2 qui coûte environ 300-350 dollars et qui dans notre pays peut être obtenu pour environ 200 euros. Heureusement, l’explosion n’a pas eu lieu pendant leur utilisation.

Les écouteurs sans fil explosent aussi

Il ne fait aucun doute que les écouteurs sans fil font partie des accessoires les plus appréciés du moment. Non seulement ils sont beaucoup plus confortables que les écouteurs traditionnels, mais ils offrent également une qualité sonore vraiment spectaculaire.

Mais bien sûr, ces appareils ont une batterie et comme nous le savons tous, les batteries peuvent tomber en panne et même comme dans ce cas … exploser. Cela est arrivé à cette personne avec ses appareils Sony et vous vous demandez vraiment ce qu’il a fait? Eh bien, honnêtement, sois très maladroit.

Tout a commencé comme nous l’avons lu à Gizmochina, lorsque le fils d’une femme chinoise a rechargé les écouteurs sans fil de sa mère. Le fait est qu’au lieu d’utiliser le chargeur pour une durée de vie, utilisé l’adaptateur de vol qui est effectivement utilisé dans les avions.

Sony prévient déjà que cet adaptateur n’est pas destiné à charger l’appareil et que sa connexion à un courant électrique peut endommager gravement le casque. Le résultat? Le casque a explosé, provoquant des brûlures à la main droite du garçon

Cet incident nous rappelle que les produits technologiques ne sont pas des jouets et qu’ils peuvent comporter leurs risques. Il montre également qu’avant de manipuler un appareil, il est indispensable de lire non seulement les instructions mais aussi le manuel d’utilisation pour éviter des accidents aussi désagréables que le précédent.

