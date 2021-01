C’est ainsi qu’ils ont filmé les scènes de sexe de Bridgerton

Regé-Jean Page et Daphne Bridgerton révèlent que leurs scènes de sexe explicites de Bridgerton ont été fortement chorégraphiées.

Imaginez la scène: vous êtes assis à la maison, c’est quelques jours après Noël et vous regardez Bridgerton avec tes parents. Vous pensiez que la série serait un joli petit drame d’époque avec des mecs sexy et un scandale de la haute société. Ce que vous n’a pas pense, c’est qu’il inclurait toutes (!) ces (!) scènes de sexe (!)!

Bridgerton suit l’histoire du passage à l’âge adulte de Daphné Bridgerton et de sa relation avec Simon Basset, et les téléspectateurs découvrent bientôt que les épisodes deviennent de plus en plus explicites au fil de la saison. Il y a même un montage de quatre minutes de Daphné et Simon ayant des relations sexuelles dans tout le domaine, bande sonore d’une version à cordes de ‘Wildest Dreams’ de Taylor Swift rien de moins.

Pour ceux qui se demandent comment Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor ont réellement filmé ces scènes de sexe (car honnêtement, certaines d’entre elles étaient assez explicite), voici votre réponse …

Bridgerton: Comment les scènes de sexe ont été filmées. Image: Netflix

En parlant à E! News, Regé-Jean et Phoebe ont expliqué que chaque scène de sexe était fortement chorégraphiée et bien répétée avec un coordinateur d’intimité avant même de monter sur le plateau.

« Je me sens vraiment fier de ces scènes honnêtement », a déclaré Phoebe. «Nous avons travaillé très dur pour les faire sentir réels. Et aussi, je me sentais très en sécurité avec Regé et le coordinateur de l’intimité. Nous les avons bloqués comme s’il s’agissait de cascades complexes, donc nous savions exactement ce que nous faisions lorsque nous montions sur le plateau.

Phoebe a également expliqué que les scènes de sexe n’étaient pas simplement là pour aucune raison: « Ils sont là pour raconter cette histoire de ce genre d’éveil sexuel que Daphné a et je pense que c’est si important pour son histoire en particulier. »



Comment ont-ils filmé les scènes de sexe à Bridgerton? Image: Netflix

Regé a également expliqué que leur formation en danse les avait également aidés à construire la chimie de Daphné et Simon: « Nous étions extrêmement bien préparés. Nous avons eu des cours de danse, des cours d’écriture – essentiellement, beaucoup de temps dans les bras l’un de l’autre avant même de frapper le plateau. . Et donc une fois que vous avez passé autant d’heures sur la piste de danse avec quelqu’un, être proche de quelqu’un, littéralement se rattraper lorsque vous tombez – et nous ne sommes pas tombés parce que nous n’étions pas de brillants danseurs – alors beaucoup de choses se passe de manière assez organique. «

Et voila. Attendez-vous à encore plus de scènes de sexe dans Bridgerton saison 2 – et assurez-vous de ne pas la regarder avec vos parents cette fois x

