C’est ainsi que Velvet a été conçu

Avec quatre saisons diffusées pour la première fois sur Antena 3 (réseau de télévision espagnol) puis transférées sur Netflix, Velours est devenu l’une des séries d’époque les plus réussies. Dans le pur luxe, la haute couture, la mode, le drame et beaucoup d’amour, l’histoire des Velvet Galleries, de ses ouvriers et des mondes opposés auxquels Ana et Alberto doivent faire face pour être ensemble continuent de piéger les utilisateurs de la plateforme.

Situées en Espagne en 1958, les imposantes galeries de Rafael Márquez sont inégalées sur la Gran Vía de Madrid, bien qu’à l’intérieur, les employés soient confrontés à différentes épreuves. Mais, ceux qui ont le plus volé le cœur de tout le monde dans cette histoire sont Alberto et Ana, les protagonistes de Velours et qui a montré que l’amour peut tout faire, peu importe qui est contre.

Alberto et Ana en velours. Photo : (Antenne 3)



Cependant, des années se sont écoulées depuis sa première diffusion et, par conséquent, de Spoiler, nous voulons rappeler l’idée originale de cette série. C’est en 2014 et jusqu’en 2016 qu’Antena 3 a acquis cette histoire puis l’a exportée vers Netflix, mais malgré le fait qu’il y ait aussi la suite qui s’appelle Velours Collection, la plateforme ne pouvait se faire avec les droits de ce qui serait le prequel et l’idée originale de cette fiction.

Est-ce qu’en 2014, après avoir vu la fureur dans laquelle est devenue la bande dessinée par Paula Echevarría et Miguel Ángel Silvestre, les scénaristes de la production ont publié le livre Velours : l’origine. Daniel Martín et Ángela Armero racontent, dans cet écrit, le passé des personnages, mais d’une manière différente et, apparemment, toute la série que vous voyez sur le petit écran n’est plus qu’un souvenir.

La série est un souvenir d’Ana. Photo : (Antena 3)



D’après ce que décrit le livre, les galeries Velours Ils sont fermés depuis des années et une vieille femme, Ana Ribera, revient en Espagne et rencontre cette entreprise qui l’a amenée à être l’une des créatrices les plus célèbres du pays. Apparemment, tous les souvenirs que son retour au pays apporte sont ceux qui ont été capturés dans la série et, en plus, pas un moindre détail, tous les personnages du drame Netflix sont nommés dans ce livre de 350 pages.