C’est ainsi que serait le partenaire idéal de Tom Holland, selon son thème astral

Tom Holland Il est l’un des acteurs les plus populaires de ces dernières années. S’il s’est fait connaître dans le monde entier grâce à son rôle de Spider-Man, le jeune Britannique se consacre au jeu d’acteur depuis son plus jeune âge. Ses débuts au cinéma remontent à 2012, à seulement 16 ans, dans le film L’impossible. La vérité est qu’au fil du temps, l’acteur a gagné plus de terrain dans l’industrie et est ainsi devenu Pierre Parker.

Faire partie de merveillebien sûr, sa base de fans a incroyablement augmenté. A tel point que sur son compte Instagram il a plus de 45 millions d’abonnés. Et il faut dire qu’à 25 ans il est aussi tombé amoureux de plusieurs. En fait, la rumeur disait qu’il pourrait s’agir du couple de Zendaya, bien qu’ils aient clairement indiqué qu’ils ne sont que des amis.

À propos de sa vie privée, Tom est généralement assez réservé, bien que l’on pense qu’il continuerait à être un petit ami avec les Britanniques. Nadia Parkes. Mais si vous êtes ici, c’est parce que vous aimez probablement le astrologie Et, vous êtes intéressé à savoir à quoi ressemblerait le partenaire idéal de l’acteur. Analyser certains aspects de sa carte natale, c’est possible. Nous vous disons comment Tom Holland est-il amoureux.

À quoi ressemblerait le match parfait de Tom Holland, selon son thème astral

Comment Tom Holland est-il amoureux ? (Photo : Getty)



Pour obtenir le thème astral de toute personne, il est nécessaire d’avoir date, heure et lieu de naissance. Dans le cas de Tom Holland, comme son heure de naissance est inconnue, nous n’aurons pas accès à son vers le haut, mais oui à son Soleil, sa Lune, Mars et Vénus, planètes qui jouent un rôle très important lorsqu’il s’agit de former un couple.

Le jeune homme est né un 1 juin 1996 À Londres. A cette époque, le Soleil était dans le signe de Gémeaux. C’est un signe avec de grandes capacités de communication, ductile et flexible. Il adore apprendre de nouvelles choses, c’est un curieux invétéré. Il n’est pas rare de voir un Gémeaux qui se livre à diverses activités. En fait, Tom n’est pas seulement un acteur, mais aussi un grand danseur.

Étant un signe d’Air (comme la Balance et le Verseau), il aime être en mouvement et les conversations sont sa passion, surtout si elles deviennent philosophiques. Mais, contrairement à son signe opposé, SagittaireLes Gémeaux n’aiment pas trop approfondir les sujets, ils préfèrent en savoir un peu sur tout, sinon ils s’ennuient. En ce sens, il peut être quelque peu inconstant et superficiel.

Les hommes et les femmes Gémeaux ne sont pas particulièrement romantiques, ni soucieux des détails, ni tout à fait démonstratifs. Oui, ils sont drôles et avec un grand sens de l’humour. Bien sûr, vous devez toujours voir le thème astral d’une personne dans son intégralité, car tout n’est pas le Soleil.

Mais, dans le cas de Tom, il a aussi son Lune en Sagittaire, par coïncidence une lune qui a besoin de son espace et d’être libre. Les gens qui ont cette planète dans ce signe sont généralement très optimistes et aussi drôles, ils voient toujours le bon côté des choses. Hommes avec Lune en Sagittaire Ils sont déterminés, indépendants et hyper sincères, c’est-à-dire qu’ils ne se taisent pas du tout, comme le ferait une Lune en Balance par exemple.

De plus, ils aiment la nature, les animaux et adorent parcourir le monde. Sur le plan négatif, ils peuvent être très impatients et dénier. Ils préfèrent éviter un problème plutôt que de le résoudre, car pour eux « tout doit toujours bien se passer ». En ce sens, dans une relation, ils peuvent parfois avoir des problèmes de communication. En fait, s’ils se sentent dépassés par le lien ou ont l’impression d’une certaine manière qu’il ne va plus, ils peuvent s’enfuir sans trop donner d’explications. Ici, cela dépend aussi de l’endroit où ils ont Mercure, la planète de la communication.

Deux autres planètes très importantes dans le thème natal d’une personne, si nous parlons d’amour, sont Vénus Oui Mars, les amants cosmiques. Tom Holland a Vénus, la planète des relations, en Gémeaux tout comme son Soleil. Les hommes qui ont son Vénus en Gémeaux ils ont besoin de se connecter avec d’autres personnes sur le plan mental. C’est très stimulant pour eux. C’est-à-dire que les conversations sont quelque chose de sensationnel. Ainsi, se connecter avec quelqu’un qui s’intéresse à différentes questions, notamment sociales ou artistiques, sera très attrayant. Bien sûr, la première fois qu’ils s’ennuieront, ils se demanderont s’ils doivent continuer avec ce lien.

Enfin, Mars. L’acteur a son Mars en Taureau. C’est une position qui rend les gens très patients. Ils peuvent être très prudents lorsqu’il s’agit de conquérir quelqu’un, même timide. Mais comme le Taureau est un signe passionné et très sensuel, étant dans le signe de l’action comme Mars, ces caractéristiques seront renforcées. Ils adorent profiter d’un beau dîner ou d’une bonne promenade avec leur partenaire. Si nous parlons du négatif, ils peuvent devenir un peu paresseux et jaloux.