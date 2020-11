C’est ainsi que Scania teste la sécurité de ses camions électriques

L’électrification ne concerne pas seulement les automobiles. Preuve en est le nombre croissant de camions électriques (comme le Nikola Tre) qui ont fait leur apparition. Cependant, ceux-ci nécessitent des tests de sécurité spécifiques et la preuve en est le test que Scania a effectué et que nous vous apportons aujourd’hui.

Comme l’explique Scania, dans les camions électriques, l’objectif principal est de s’assurer que l’énergie cinétique de l’impact est dissipée dans toute la structure entourant la batterie. Comme le dit la marque suédoise de camions, l’objectif est que l’énergie d’impact se transforme en déformation plastique et affecte les composants secondaires.

Or, si les simulations actuellement utilisées permettent déjà d’obtenir des données très fiables, il existe des informations qui ne peuvent être obtenues que par des tests physiques. À propos de ce fait, Mikael Littmann, responsable des essais mécaniques chez Scania, déclare: «Comme nous voulons que le crash test soit aussi réaliste que possible, nous utilisons une vraie voiture pour l’impact, car cela en met beaucoup plus. stress dans la structure que si nous utilisions une barrière déformable ».

Un long processus

La première fois que Scania était dans l’obligation d’appliquer des méthodes de crash-test était lors du lancement de son premier camion hybride. Depuis, la marque scandinave perfectionne ses process et aujourd’hui ses camions électriques bénéficient de cette expérience.

Bien qu’il ait fallu des mois pour se préparer, crash-test «Ils se terminent en moins d’une seconde», déclare Jakob Leygraf, ingénieur de test au département de recherche et développement de Scania.

Quant au résultat du test, la vidéo Scania est la meilleure réponse possible à cette question et vous permet d’anticiper comment sera la sécurité des camions électriques avec lesquels nous devrions commencer à croiser de plus en plus.