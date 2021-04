C’est ainsi que retentit la « nouvelle chanson » de Nirvana créée avec l’intelligence artificielle | 45S

Pouvez-vous imaginer que Kurt Cobain avait écrit une dernière chanson pour Nirvana? Avez-vous une idée de ce à quoi ressemblerait cette chanson? Eh bien, aussi fou que cela puisse paraître, la technologie peut nous aider dans ce but. Non, de toute évidence, une machine ne ressuscitera pas Kurt pour continuer à écrire des hits, mais elle peut imiter une nouvelle chanson supposée de Nirvana, comme si Cobain lui-même l’avait écrite.

Magenta, un programme d’intelligence artificielle appartenant à Google, était responsable de cette expérience. La procédure est relativement simple à comprendre. Magenta a été «nourri» de 30 chansons par le groupe de Seattle. Après une analyse par le programme, l’intelligence artificielle était en charge de générer un rythme à la batterie et aussi aux guitares et basses. En plus de cela, il a également généré les paroles de la chanson, très dans le style Nirvana. La seule chose « humaine » à propos de ce morceau est le chant, qui a été enregistré par Eric Hogan, chanteur d’un groupe hommage à Nirvana.

Le résultat est tout simplement incroyable, comme s’il s’agissait d’une chanson inédite qui vient de sortir. Cette expérience musicale fait partie d’une initiative appelée « Lost Tapes of the 27 Club », qui cherche à construire des chansons de Magenta qui auraient bien pu être écrites par des musiciens appartenant au célèbre « Club de los 27 ». Ainsi, on peut également retrouver des morceaux d’Amy Winnehouse, Jimmy Hendrix, Jim Morrison, etc. Sans aucun doute une belle démonstration de la façon dont la technologie peut contribuer à la musique.