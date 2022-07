C’est ainsi que Rafael Caro Quintero a été interprété dans la série Netflix « Narcos »

Rafael Caro Quintero, l’un des fondateurs du cartel de Guadalajara, a été capturé ce vendredi 15 juillet par la Marine de Mexiquemarquant une étape importante pour la sécurité du pays, principalement dans le domaine de la chasse contre tout ce qui touche à la production de drogue.

Le personnage en question, qui à son tour est l’un des plus connus dans ce domaine, a non seulement servi pour des actes criminels et effrayé la population, mais sa légende a traversé les médias, puisqu’il n’est pas seulement apparu dans l’actualité, puisqu’il a fait partie d’une série Netflix.

Dans la production bien connue « Narcos: Mexico », Caro Quintero a été recréé dans le cadre de l’histoire chargée d’explorer plus de détails, tels que les origines, de la guerre moderne contre la drogue. C’est pourquoi, profitant de la situation, nous allons nous rappeler comment cela a été interprété à cette époque.

Des membres de la Police fédérale préventive (PFP) surveillant le trafiquant de drogue Rafael Caro Quintero en 2005 (Photo : AFP)

RAFAEL CARO QUINTERO DANS « NARCOS : MEXIQUE »

La série sortie le 16 novembre 2018 présentait, entre autres protagonistes, un personnage bien connu : Rafel Caro Quintero, l’un des fondateurs du dangereux cartel de Guadalajara, qui a été catalogué comme l’auteur de nombreux crimes.

A cette époque, le personnage était joué par le célèbre acteur Tenoch Huerta, qui voulait vraiment cette interprétation. D’ailleurs, dans plusieurs interviews, l’artiste a révélé qu’il était une personne complexe pour lui et voulait connaître quelques réponses sur sa vie et la raison de ses décisions.

« Caro Quintero était le personnage auquel elle pouvait le plus contribuer. À première vue, cela peut sembler le plus simple, mais pour moi, la question est de savoir ce qui l’a amené dans la vie à être cela, et dans la recherche de ces réponses, il m’a semblé un personnage très complexe et nuancé « étaient quelques-uns de ses mots.

CARO QUINTERO LOIN DE LA JUSTICE

Caro Quintero, qui était l’un des principaux fournisseurs d’héroïne, de cocaïne et de marijuana aux États-Unis à la fin des années 1970, a été emprisonné jusqu’en 2013, date à laquelle une cour d’appel a annulé sa peine de 40 ans pour l’enlèvement et le meurtre d’Enrique Camarena, un agent de la DEA.

Bien que la Cour suprême ait confirmé la capture, il était déjà trop tard car Caro Quintero s’est immédiatement enfui dès sa libération, restant un fugitif.

En 2018, il a été ajouté à la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI et une récompense de 20 millions de dollars a été offerte pour sa capture.