C’est ainsi que nous avons commencé à fermer les portes: la première serrure mécanique de l’histoire était aussi simple que fascinante et cette vidéo le montre clairement

Cela va être embarrassant, mais je n’ai pas d’autre choix que d’admettre qu’il y a beaucoup d’articles du quotidien dont je ne sais presque rien. Ni comment ils sont fabriqués, ni pourquoi ils sont tels qu’ils sont, ni bien sûr d’où ils viennent. Et je ne parle pas de choses comme le cuiseur à riz, la yaourtière ou les tapis de toilette, non. Je veux dire des choses que j’ai utilisées de manière intensive tout au long de ma vie et qui m’ont accompagné dans les situations les plus improbables. Je parle, par exemple, des clés de la maison.

Comprend moi. J’ai une idée intuitive à leur sujet et il va sans dire que j’étais relativement conscient que dans les huttes communautaires d’adobe et de roseaux du Néolithique supérieur il ne devrait y avoir que quelques loquets isolés, pensant éviter les surprises plutôt que fermer consciencieusement les pièces. Cependant, jusqu’à ce que j’aie vu la première serrure égyptienne, je pense Je ne m’étais jamais interrogé sur son origine.

Aussi simple que révolutionnaire

Et c’est que la serrure égyptienne mal nommée (tout semble indiquer qu’elle a été inventée en Mésopotamie) est une petite merveille de technologie et, en ce qui concerne les preuves archéologiques, la première garniture mécanique de l’histoire.

Ce mécanisme se compose d’une clé (un morceau de médar avec de petites dents), une goupille creuse à trois trous et une serrure à trois verrous métalliques. Les boulons de la serrure pénètrent dans la goupille et unissent la pièce en lui donnant de la stabilité et en empêchant le système de s’ouvrir. La clé est utilisée pour soulever les pênes avec ses dents et déverrouiller la serrure. Aussi simple que révolutionnaire.

Il existe d’autres versions de ce système, évidemment. Certains remplacent la goupille creuse par des boulons légèrement plus élaborés. Cependant, je trouve cela très intéressant car cela fait partie d’un tutoriel où le charpentier texan Andy Rawls explique étape par étape pour le faire. Je suis conscient qu’il s’agit d’une technologie très basse, mais il est étourdissant de penser que les serrures intelligentes d’aujourd’hui ont été construites sur ce type d’idées et d’ingéniosité.

Image | Imattsmart; Willh26