C’est ainsi que Liz et l’oiseau bleu ont inspiré The Last of Us 2

Le dernier d’entre nous 2, la suite de l’histoire acclamée de Le chien méchant, a vu le jour il y a presque trois mois pour finir par devenir l’un des jeux vidéo les plus populaires jamais vus sur PlayStation 4. En outre, du développeur lui-même, ils continuent à intégrer de nouvelles fonctionnalités telles que un mode réaliste ou une mort permanente pour que les joueurs apprécient l’histoire d’Ellie et Abby. Maintenant, nous savons une influence inattendue du titre: Liz and the Blue Bird.

Liz et l’oiseau bleu ont touché le dernier d’entre nous 2 avec sa magie

Ce beau long métrage de la main de Animation de Kyoto, étudiez que parmi de nombreuses autres franchises, il est responsable de donner vie au monde de Hibike Euphonium!, a utilisé cette histoire pour approfondir la nature de la relation entre Mizore et Nozomi, l’un des duos les plus spéciaux de tous les anime. Est ainsi Evan Hill, concepteur de niveaux sur The Last of Us 2, a exprimé comment Liz et l’oiseau bleu ont fini par influencer le fragment de musée dans l’histoire du jeu:

Comment on peut vérifier, M. Hill explique que “Liz et l’oiseau bleu m’ont tellement choqué que changé la façon dont nous traitons la section musée de The Last of Us 2. Cela explique aussi pourquoi y a-t-il un troupeau infini d’oiseaux bleus qui traverse la zone“. Dans un deuxième tweet, Evan Hill détails sur lesquels ils travaillaient avant tout les techniques et le style Naoko Yamada, avec un accent particulier sur l’utilisation de langage corporel et comment obtenir rendre les séquences “ ennuyeuses ” spéciales.

La vérité est que le fragment de musée de The Last of Us 2 n’a pas du tout l’intensité ou la tension du reste du jeu, car il n’y a pas d’ennemis à affronter. Cependant, cela nous permet d’apprécier un moment de liaison entre Joel et Ellie, surtout quand cela permet à la fille d’anniversaire de recréer ce voyage dans l’espace vous avez toujours voulu faire. Sans aucun doute, pendant ces moments, chaque iota de la personne des personnages est utilisé afin de charger les différentes scènes avec une magie émotionnelle unique.

En fin de compte, on s’en souviendra pour ceux qui n’ont pas encore apprécié Le dernier d’entre nous 2 que le jeu il est abaissé dans le cadre de la dernière promotion PlayStation. Dans l’article partagé, vous trouverez plus de détails à ce sujet.

