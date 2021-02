C’est ainsi que les premiers téléphones portables de l’histoire sont créés et fabriqués entièrement en Afrique

Le marché des smartphones est assez diversifié et compliqué, mais parmi toute cette complexité, il n’est pas difficile de trouver des notes communes parmi les fabricants, par exemple, que la production de la grande majorité des appareils est concentrée en Chine et en Inde, deux pays asiatiques. Alors que la majorité de la part de marché est détenue par les fabricants asiatiques.

L’Afrique est l’une des grandes oubliées en ce sens, mais aujourd’hui Nous allons vous montrer deux terminaux qui ont été entièrement créés sur ce continent: Mara Z et Mara X, Voyons-les!

Ainsi sont les Mara Z et Mara X

C’est vrai, les premiers terminaux créés et fabriqués en Afrique sont nés sous la marque Mara, qui est une entreprise dédiée à diverses activités, tant au niveau technologique qu’agricole. Et maintenant, ils ont lancé leurs premiers smartphones avec l’idée de renforcer le commerce des produits technologiques «made in Africa».

#maraphones vient d’ouvrir la première usine de fabrication de smartphones de haute technologie, de qualité et abordables en #Afrique du Sud Mara Phones croit fermement au #Téléphone intelligent la fabrication apportera une immense fierté au continent africain étant local #MadeInAfricahttps://t.co/xZRJnMpVbh pic.twitter.com/2VE35Ffjlc – Mara Phones (@MaraPhones) 17 octobre 2019

Le Mara X a un écran de 4,4 pouces à une résolution HD, il est construit en plastique et son processeur est le MediaTek MT6739, accompagné de 1 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Un bas de gamme à part entière. Alors que, d’autre part, le Mara Z monte un écran de 5,7 pouces également à résolution HD, qui intègre un Qualcomm Snapdragon 435 avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage.

Les deux bornes sont en plastique, Ils ont une connectivité 4G et une caméra arrière de 13 mégapixels, ainsi qu’avec Android One – 8.1 Oreo, oui – qui tourne dans ses tripes, une sage décision du constructeur, qui a décidé de remettre le logiciel entre les mains du grand G.

Les deux terminaux fonctionnent sous Android et son prix est d’environ 115 euros à changer pour le Mara X et environ 165 euros au changement pour le Mara Z, qui serait le meilleur appareil que la société a lancé jusqu’à présent.

