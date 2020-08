C’est ainsi que le son de l’écran d’accueil de la première PlayStation a été créé

Le son apparaissant sur l’écran d’accueil de la première console PlayStation C’est l’une de ces icônes que tout joueur de la vieille école peut identifier, et des paroles de son créateur qui était l’intention principale lorsqu’il a fait cette introduction mémorable.

Dans une interview avec PlayStation Blog, le concepteur sonore Takafumi Fujisawa a parlé de l’inspiration et du processus qui l’ont conduit à créer le son qui apparaît sur l’écran d’introduction de la première PlayStation.

«Nous avons commencé avec un orchestre qui jouait et nous avons ajouté un ton et une touche ethniques au fur et à mesure que le son progressait,» Fujisawa a expliqué. «J’ai structuré le son de manière à ce que l’auditeur commence par être stable, puis le sente un peu parti, de sorte que le son crée ainsi une forte impression en commençant par un tempérament uniforme puis en se transformant en une harmonie originale avec une intonation pure. “

Comme vous pouvez le voir, la sélection sonore est claire pour le compositeur Fujisawa, tout en réalisant le résultat a duré 15 secondes en moyenne (et si votre console ne s’est pas verrouillée) il lui a fallu deux semaines pour se perfectionner. Le résultat a été un succès et ce son reste désormais dans la mémoire de tout utilisateur de PlayStation et amateur de jeux vidéo.

Vous souvenez-vous encore de la première fois que vous avez entendu ce son sur votre PlayStation?

