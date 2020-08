C’est ainsi que le catalogue de bracelets et de montres intelligentes Fitbit reste après le lancement des nouveaux Fitbit Sense, Verse 3 et Inspire 2

Il y a des jours Fitbit a renouvelé son catalogue avec des surprises. Le traditionnel et attendu Verse, déjà pour la troisième génération, a été ajouté une nouvelle montre positionnée dans la gamme la plus élevée de la firme nord-américaine: l’ambitieuse Fitbit Sense. Mais ces montres ne sont pas arrivées seules: la Fitbit Inspire 2 a été ajoutée à son portefeuille de bracelets. Au total, jusqu’à sept appareils portables très différents en termes de performances, de design et de prix. Ceci est le catalogue Fitbit.

Montre intelligente Fitbit

Fitbit Sense

La surprise est ce Fitbit Sense (329 euros), le montre la plus avancée de la firme nord-américaine. Et c’est, entre autres, dû à l’intégration d’un capteur d’activité électrodermique, une mesure qui selon Fitbit permet de paramétrer le niveau de stress. Le capteur de santé est complété par un capteur de fréquence cardiaque continu appelé PurePulse 2.0, un capteur de température corporelle et une mesure de Sp02.

Avec un design familier rappelant la saga VerseIl est fait d’aluminium et d’acier inoxydable de qualité aérospatiale et d’un panneau AMOLED avec Gorilla Glass 3 qui, selon la marque, offre une résolution plus élevée et une réponse plus rapide.

Quant à la batterie, elle offre sur papier jusqu’à six jours et dispose d’un chargeur magnétique capable de fournir de l’énergie pendant une journée entière avec 12 minutes, toujours selon le fabricant.

S’inscrire plus de 20 modes sportifs, il dispose d’un GPS intégré, d’un haut-parleur et d’un microphone, en plus du NFC pour les paiements. Et encore un ajout: vous pouvez choisir avec quel assistant vocal l’utiliser, avec Alexa ou Google Assistant.





Fitbit Sense – Montre intelligente de santé avancée avec des outils avancés pour la santé cardiaque, la gestion du stress et les tendances de la température de la peau, acier inoxydable graphite, avec Alexa intégrée

Fitbit Versa 3

Versa de troisième génération, qui ressemble esthétiquement très similaire à son prédécesseur et conserve des fonctionnalités telles que la détection du sommeil, la détection de la fréquence cardiaque, les minutes de zone active, la capacité de répondre aux appels et aux messages grâce à son microphone et haut-parleur intégrés, et payer avec Fitbit Pay.

Quoi de neuf? Cette Fitbit Versa 3 (229 euros) intègre un capteur GPS pour enregistrer les itinéraires sans avoir à transporter le téléphone, la possibilité de choisir entre Alexa ou Google Assistant et une recharge rapide grâce à un chargeur magnétique (le même que celui du Sense 3).





Fitbit Versa 3 – Montre intelligente de santé et de remise en forme avec GPS intégré, analyse continue de la fréquence cardiaque, Alexa intégrée et batterie de +6 jours, noir

Fitbit Versa 2

Fitbit maintient dans son catalogue la Fitbit Versa 2 (159 euros), un modèle que nous avons eu l’occasion de tester minutieusement et qui continue le sillage de la Versa originale dans la section design, c’est-à-dire rectangulaires et à bords courbes avec boîtier en aluminium.

Avec ce verset 2, Fitbit a fait le saut mode toujours allumé pour votre panneau AMOLED couleur, quelque chose qui réduit drastiquement son autonomie jusqu’à deux jours (avec cette fonction désactivée, cela va jusqu’à 6 jours). Cette montre contrôle notre activité physique et notre sommeil au quotidien grâce à son capteur de fréquence cardiaque et de saturation en oxygène.

Alexa est venue sur les montres Fitbit de cette génération, un assistant vocal dont il peut profiter grâce à autre nouveauté mise en œuvre dans cette génération: le micro. Et pour payer, Fitbit Pay via le NFC intégré.





Fitbit Versa 2 – Montre intelligente de santé et de remise en forme, noir / charbon, avec Alexa intégrée

Bracelets d’activité

Fitbit Inspire 2

Continuité pour cette deuxième génération du Fitbit Inspire, qui conserve le panneau avant incurvé AMOLED, le bouton haptique latéral et la finition arrondie, bien qu’il soit légèrement plus fin Fitbit. Bien que la firme nord-américaine continue de miser sur l’échelle de gris, elle s’assure qu’elle est plus «lumineuse et vibrante».

Parmi ses nouveautés, l’Inspire 2 (99 euros) mesure maintenant les minutes du hotspot, une caractéristique qu’il hérite de ses frères aînés la smartwatch. Il est également capable de mesurer en continu la fréquence cardiaque, l’analyse du sommeil et l’enregistrement du cycle menstruel.

Quant à sa proposition sportive, elle est compatible avec plus de 20 disciplines, bien que nous devions avoir le mobile à proximité si nous voulons qu’il enregistre la position.

Un autre de le point fort du nouveau bracelet Fitbit est son autonomie, qui passe à 10 jours (selon le constructeur), un bond notable qui double presque ses prédécesseurs.





Fitbit Inspire 2 – Moniteur d’activité et de santé avec fréquence cardiaque continue, 1 an de service Fitbit Premium inclus et 10 jours de batterie, noir

Fitbit Charge 4

Le Fitbit Charge 4 (147 euros) est en plastique avec un écran tactile OLED monochrome.

ses la fonction étoile différentielle est le GPS, quelque chose dont la marque profite avec sept modes “d’exercices GPS” comme l’escalade ou la course à pied.

L’une des nouveautés de ce modèle est minutes de hotspot – que nous avons vu dans les modèles que nous avons mentionnés ci-dessus -, une fonction qui nous permet de connaître le temps nécessaire pour atteindre les zones de combustion des graisses et cardio lors des exercices.

Comme dans d’autres appareils portables de la maison, il enregistre le sommeil, estime le niveau d’oxygène dans le sang, avec SmartTrack pour détecter automatiquement l’activité, les rappels de mouvement, la santé des femmes, recevoir des notifications et payer avec Fitbit Pay. De plus, avec cet appareil, nous pouvons contrôler Spotify depuis le poignet.





Fitbit Charge 4 Activity Tracker, unisexe-adulte, noir, un

Fitbit Inspire (+ Inspire HR)

Toujours dans le portefeuille de produits se trouve le Fitbit Inspire (69 euros), également disponible en version HR pour enregistrer la fréquence cardiaque, qui est précisément celle que nous avons minutieusement testée.

L’Inspire HR se distingue par ses finitions en plastique confortables et robustes, un panneau OLED en niveaux de gris et une autonomie de 5 jours, le tout en un portable simple à partir duquel surveiller le sommeil et l’activité quotidienne.





Fitbit Inspire HR, bracelet fitness et santé avec fréquence cardiaque, blanc / noir

Fitbit Ace 2

Le Fitbit Ace 2 (44 euros) est le bracelet d’activité pour les plus petits de la maison. Très similaire à l’Inspire en termes de capteurs – mais sans l’option de fréquence cardiaque – et de connectivité, il se distingue par son design décontracté et coloré dans un portable robuste avec lequel enregistrer l’activité sans crainte d’accidents d’eau, car comme le reste des bracelets et Horloges de maison, prend en charge les plongées jusqu’à 50 mètres.

Avec une interface simplifiée et gamifiée dans lequel des badges sont attribués pour atteindre les objectifs, il dispose également d’un contrôle parental.





Fitbit Ace 2, le bracelet d’activité pour enfants avec des incentives amusants, +4 jours de batterie et étanche à 50 mètres

Tableau récapitulatif des spécifications des montres et bracelets Fitbit

Fitbit Sense Fitbit Versa 3 Fitbit Versa 2 Fitbit Inspire 2 Fitbit Charge 4 Fitbit Inspire (+ HR) Fitbit Ace 2 Dimensions et poids 40,48 x 40,48 x 12,35 mm 40,48 x 40,48 x 12,35 mm Largeur du bracelet: 40 mm Affichage: 40 x 40 mm 3,7 x 1,68 x 1,29 cm 35,8 x 22,7 x 12,5 mm; Bracelet 30g 140-180mm Bracelet 180-220mm 37 x 46 x 16 mm; 34 g. 2,05 x 21,8 x 1,27 mm, 20 heures écran Touchez AMOLED toujours activé Touchez AMOLED toujours activé Touchez AMOLED toujours activé Échelle de gris tactile AMOLED 39,83 mm de diagonale Toucher en niveaux de gris OLED OLED tactile Capteurs Capteur de fréquence cardiaque optique à trajets multiples Capteurs électriques multifonctionnels compatibles avec l'application Scanner EDA Gyroscope Altimètre Accéléromètre à trois axes Capteur de température de la peau Capteur de lumière ambiante Moteur de vibration Haut-parleur (75 dB SPL @ 10 cm) Microphone Gyroscope GPS intégré + GLONASS Accéléromètre à trois axes Altimètre Capteur de lumière ambiante Microphones Haut-parleur Moteur de vibration Capteur optique de fréquence cardiaque Capteur de température de l'appareil Accéléromètre 3 axes, moniteur de fréquence cardiaque optique, altimètre, capteur de lumière ambiante, capteur SpO2 relatif, microphone intégré Accéléromètre à trois axes Moniteur de fréquence cardiaque optique Moteur de vibration Accéléromètre à trois axes Moniteur de fréquence cardiaque optique Moteur de Vibration GPS Puce NFC pour altimètre Fitbit Pay Accéléromètre à trois axes Moniteur de fréquence cardiaque (version HR) Vibration Accéléromètre à trois axes Connectivité Wifi (802.11b / g / n 2,4 GHz) GPS NFC intégré + GLONASS Bluetooth 5.0 Wifi (802.11b / g / n 2,4 GHz) Bluetooth 5.0 NFC Antenne Wi-Fi (802.11 b / g / n), GPS-Glonass, Bluetooth 4.0, NFC Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 Batterie Plus de six jours, selon le fabricant Charge rapide Plus de six jours, selon le fabricant Charge rapide entre 5 et 6 jours (analyse) Jusqu'à 10 jours, selon le fabricant Environ 6 jours (analyse) jusqu'à 5 jours, selon le fabricant jusqu'à 5 jours, selon le fabricant Étanche 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m Prix 329,95 euros 229,95 euros 195 euros 99,95 euros 147 euros 99,95 euros 44 euros

