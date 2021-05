C’est ainsi que l’apparence de Chris Evans en tant que Captain America a changé et vous ne l’avez pas remarqué

Le grand événement de la dernière décennie a été le Univers cinématographique Marvel, où différentes célébrités hollywoodiennes ont enfilé les costumes de super-héros, et c’est le cas avec Chris Evans, jouer de Capitaine Amérique. L’acteur a augmenté sa popularité en rejoignant la franchise en 2011, mettant en vedette Captain America le premier vengeur, Y à partir de ce moment, son apparence a beaucoup changé. Regarde les photos!

L’interprète de 39 ans était déjà reconnu dans le milieu pour ses débuts dans des films reconnus comme Un autre film pour adolescents (2001) Oui Le score parfait (2004), mais ce qui lui a valu le plus de renommée a été d’avoir pris le rôle d’Antocha Humana dans deux films de Les 4 Fantastiques, qui a fait place à la vedette dans divers titres. Cependant, le grand rôle de sa vie était celui de Steve Rogers, au début de la deuxième décennie du XXIe siècle.

+ La transformation de Chris Evans en Captain America

Comme nous l’avons mentionné, sa première participation à la saga Marvel Studios était en Captain America le premier vengeur, où ils nous montrent leurs origines et leur développement pendant la Seconde Guerre mondiale et leur mission d’arrêter Red Skull, qui avait l’intention d’utiliser le Tesseract. Comme dans son prochain film, Les Aventers (2012), son apparence ne changerait pas beaucoup, car il porte la même coiffure plus formelle, d’une époque révolue.

Déjà en 2014, en Captain America et le soldat de l’hiver, nous avons commencé à voir une nouvelle coiffure sur Chris. Il est plus court et avec un style plus moderne, en plus de son changement de vêtements, qui, selon de nombreux fans, est le meilleur qu’ils aient jamais eu. En 2015, pour Avengers: l’ère d’Ultron, il n’y aurait aucune modification, bien qu’il revienne à son costume plus traditionnel.

Au Captain America: guerre civile (2016) nous avons remarqué qu’il garde le look 2014 dans The Winter Soldier, bien qu’avec ses cheveux un peu plus longs. C’est le long métrage qui a divisé les fans, car dans l’intrigue, nous voyons la séparation des Avengers, avec une partie dirigée par Iron Man.

Sans aucun doute, son changement le plus notable depuis qu’il est dans l’univers cinématographique Marvel s’est produit en 2018 pour Avengers: guerre à l’infini. Là, nous avons observé que la production a choisi de ressembler au super-héros avec l’une de ses étapes dans la bande dessinée et ils nous ont donné un Evans avec une barbe et des cheveux longs, peignés en arrière.

Avengers: Fin de partie C’était la clôture de la phase 3 et signifiait l’adieu de l’acteur de la franchise, ainsi que d’autres interprètes, tels que Robert Downey Jr.Pour son dernier film dans le MCU, il a abandonné la barbe et est revenu à son apparence plus classique, avec son jopo caractéristique. Dans l’une des dernières scènes qui ont clôturé le film, nous le voyons vieilli, avec la même coiffure, mais gris.

Steve Rogers ou Captain America est parmi les premières positions des fans quand il s’agit de choisir leur super-héros préféré de tous merveille. De la même manière qu’ils prennent Chris Evans, qui est également l’un des acteurs les plus appréciés, non seulement pour ce qu’il a fait devant les caméras, mais aussi pour son soutien aux associations en faveur de la santé des enfants et en étant un défenseur des droits de la communauté LGBT.