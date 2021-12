C’est ainsi que la superbe robe de Zendaya a été confectionnée pour la première de « Spider-Man: No Way Home »

En quelques heures seulement, le Marvel Cinematic Universe occupe à nouveau tous les cinémas du monde. Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive sur grand écran après une attente interminable pour les fans. Étant l’un des films les plus ambitieux de la franchise, il n’est pas encore sorti et a déjà dépassé tous les records en studio. De plus, son avant-première a été l’une des plus regardées au monde.

C’est le 13 décembre que les fans ont vu les protagonistes de Spider-Man : Pas de chemin à la maison brille sur le tapis rouge. Cependant, celui qui a vraiment ébloui dans la présentation du film a été le très Zendaya. L’actrice, qui incarne Michelle Jones, le grand amour de Peter Parker, est aussi la petite amie de Tom Holland et a été la star incontestée de cette avant-première.

Ceci est dû au fait Zendaya Cela a montré, une fois de plus, pourquoi elle est considérée comme l’une des plus belles femmes du monde. Dans chaque interview promotionnelle de Spider-Man : Pas de chemin à la maison l’actrice portait différentes tenues qui faisaient référence à chacun des six sinistres. Mais, lors de la première qui s’est tenue lundi dernier, l’artiste est allé beaucoup plus loin.

Zendaya Elle portait une superbe robe Valentino créée exclusivement pour elle. Le design comportait un superbe décolleté devant et un bas du dos qui exposait son dos. À son tour, sur le côté gauche, ce modèle haute couture avait une jambe croisée avec laquelle il était possible de mettre en valeur la silhouette de la chanteuse également. Bien sûr, il faut noter qu’au-delà des vêtements impeccables, le grand détail en était un autre.

Est-ce que Valentino a réussi à concevoir un modèle exclusif dans lequel le tissu était de la même couleur que la peau de l’interprète de MJ avec des paillettes noires en forme de toile d’araignée. Cela donnait l’impression que les toiles d’araignée étaient collées à son corps et, en plus, elles faisaient référence à la caractéristique la plus importante de Spider-Man : son don de se balancer avec des toiles d’araignée.

La robe était l’un des vêtements les plus remarquables qu’elle portait Zendaya jusqu’ici dans sa carrière et ce n’est que maintenant qu’on a su comment ils l’avaient fait. Grâce à Twitter, certaines images sont devenues virales dans lesquelles les designers de la marque italienne finissent de le faire en faisant les derniers arrangements. Et, le résultat est évident : une création qui dépasse toutes les attentes.

