célébrités

Iman Vellani est la nouvelle actrice du MCU et nous vous racontons ici comment sa croissance a été cette semaine avec la première de Mme Marvel sur Disney +.

©Disney+C’est ainsi que la popularité d’Iman Vellani a grandi après son arrivée au MCU dans Mme Marvel.

Si beaucoup croyaient qu’après Avengers : Fin de partie la Univers cinématographique Marvel allait manquer de mouvements, nous devons préciser, une fois de plus, qu’ils avaient une idée complètement fausse. La semaine dernière est venu Mme Merveilleune nouvelle série sur le service de streaming Disney+ Protagonisée par Iman Vellani : Combien de followers avez-vous ajouté à votre profil Instagram officiel ?

Cette nouvelle histoire de MCU met l’accent sur Kamala Khan, un adolescent musulman américain qui grandit dans le New Jersey. Selon la description, elle est une joueuse passionnée et une écrivaine de fan-fiction vorace, car elle est une fan de super-héros, en particulier en ce qui concerne Captain Marvel. En parallèle, il sent qu’il ne s’intègre pas à l’école et à la maison, mais tout change lorsqu’il acquiert des super pouvoirs et que sa vie semble s’améliorer.

L’actrice de 19 ans, de nationalité pakistano-canadienne, a été sélectionnée et annoncée pour la production en septembre 2020, après avoir été diplômée de l’Unionville High School à York, en Ontario et choisie comme membre du TIFF Next Wave Committee au Festival. International du film de Toronto 2019. Cette semaine, il a fait ses débuts dans l’émission Marvel Studios et a eu une augmentation du nombre d’abonnés.

Selon des chiffres obtenus sur le site SocialBlade, la jeune femme a eu une augmentation de plus de 93 000 abonnés au cours des 30 derniers jours, surtout depuis le premier jour du programme le 8 juin. Il est passé de 66 000 abonnés à 78 000 en seulement 24 heures, mais jeudi, il était le plus populaire, ajoutant 20 794 000 utilisateurs. Au fil des jours, le nombre a augmenté. pour le moment il reste à 137 mille.

Il est vrai que comparé aux grandes stars, qui comptent des millions de followers, le nombre peut sembler faible, mais considérant qu’il s’agit d’une nouvelle super-héroïne et d’une actrice qui vient de faire ses débuts dans l’industrie, c’est une belle réussite pour Iman Vellani. De plus, il y a encore plus d’épisodes de Mme Merveille et en 2023 il fera partie du film les merveillesdonc il y aura plus d’elle dans le MCU.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂