C’est ainsi que Google souhaite améliorer la liaison des appareils IoT avec Google Home

Bien que lier un appareil IoT à Google Home ne soit pas une tâche très compliquée, la vérité est que le processus pourrait être plus intuitif. Actuellement, un bon nombre d’étapes doivent être franchies, ce qui n’est pas un problème majeur si tous les appareils proviennent du même fabricant, mais cela peut l’être si les produits sont de marques différentes. Eh bien, ce processus est sur le point de changer grâce aux nouvelles fonctions de Google Home.

La société a annoncé sur son blog officiel deux nouvelles fonctions pour Google Home qui visent à faciliter la liaison d’un appareil. Ces deux fonctions sont Découverte d’applications et liens profonds, bien qu’il soit maintenant temps d’attendre que les fabricants les implémentent dans leurs applications pour les voir fonctionner.

Lier un appareil IoT sera plus facile

Application de découverte

Google Home est la pierre angulaire de l’écosystème connecté à Google. Grâce à cette application, disponible sur iOS et Android, il est possible de contrôler tous les appareils et d’en ajouter de nouveaux. Pour ce faire, il faut aller dans «Ajouter des appareils», puis «Configurer l’appareil», puis dans «Fonctionne avec Google», rechercher la marque en question, associer des comptes et associer des appareils. Ce n’est pas compliqué, mais c’est un peu lent.

Avec App Discovery, Google Home pourra détecter les applications des fabricants que nous avons installé sur le mobile (par exemple, Xiaomi Home ou Yeelight) pour suggérer le lien. De cette façon, nous n’aurons pas à faire tout le processus mentionné ci-dessus, mais nous devrons simplement appuyer sur un bouton qui apparaîtra sur l’écran principal de Google Home.

Deep Linking, quant à lui, est une fonction qui permet aux développeurs d’applications d’ajouter une sorte de « raccourci » pour créer un lien avec l’Assistant Google. Ainsi, une fois que nous avons configuré les appareils dans l’application principale (celle du fabricant), nous pouvons procéder au lien avec Google Home sans avoir à ouvrir l’application et terminer l’ensemble du processus précédent.

Liens profonds.

Google garantit que pour mettre en œuvre App Discovery, il n’est pas nécessaire de toucher le code des applications, mais peut être facilement ajouté à l’aide de la console d’actions. Deep Linking, par contre, nécessite l’ajout de quelques lignes au code de l’application, mais c’est une implémentation assez légère. Maintenant nous devons juste attendre les fabricants mettent à jour leurs applications.

