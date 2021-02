C’est ainsi que Google sait qu’une application Android est de qualité

Avec ces consignes, Google souhaite que le Play Store soit rempli d’applications de qualité.

L’une des choses que nous avons toujours critiqué Google est que contrairement à son principal concurrent iOS, l’App Store Android regorge d’applications de mauvaise qualité et même des clones.

Pour qu’une application apparaisse dans l’App Store, il faut se conformer aux normes de qualité strictes imposées par la firme de Cupertino et sinon, tant pis. Le résultat est un magasin d’applications de qualité, avec d’impressionnantes applications sans logiciels malveillants..

Heureusement, Google est de plus en plus engagé à fournir un meilleur service, il est donc très intéressé à offrir un Play Store sûr et de qualité à tous les utilisateurs d’Android. Pour cette raison, le grand G a créé une nouvelle section sur le site Web des développeurs Android, pour aider ces derniers à créer des applications et des services de qualité.

C’est la page sur laquelle Google souhaite aider les développeurs à créer des applications de meilleure qualité

C’est l’une des obsessions de Google depuis longtemps: faire en sorte que vos applications aient une qualité identique ou supérieure à celles d’iOS. Parce que beaucoup préféreront Android à iOS et vice versa, mais ce que nous ne pouvons pas nier, c’est que l’App Store d’Apple a une qualité bien supérieure à son homologue Android.

Le Web contient des trucs et astuces pour que les applications aient les performances, la stabilité, la confidentialité et la sécurité que les utilisateurs d’aujourd’hui exigent. Selon Google, une application «idéale» doit offrir une expérience utilisateur raffinée, se charger rapidement, gérer les données utilisateur avec soin et garantir le respect de la politique du Play Store. Bien sûr, Google recommande aux développeurs l’interface Material Design, le thème sombre et le contrôle gestuel.

L’un des aspects les plus curieux de ce site Web est que Google encourage les développeurs en plus de créer des applications pour smartphones, concentrer leurs efforts sur les versions de tablettes, téléphones pliables, montres intelligentes, Android TV ainsi qu’Android Auto. Curieux quand Android a depuis longtemps abandonné le marché des tablettes et des montres intelligentes, on ne sait pas si ce n’est pas très rentable ou directement car l’iPad et l’Apple Watch sont insurmontables.

