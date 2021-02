C’est ainsi que Edge et Chrome peuvent vous aider (paradoxalement) à économiser beaucoup de RAM dans Windows 10 et macOS si vous utilisez WhatsApp, Spotify et plus

Google Chrome, Microsoft Edge et en général tous les navigateurs basés sur Chromium sont généralement associés à une consommation élevée de ressources et, en particulier, de RAM, et c’est pourquoi des tests tels que l’ouverture de 6000 onglets avec 1,5 To sont effectués. Bien que la plupart des critiques formulées soient fondées, dans cet article nous expliquerons comment dans certains cas ces navigateurs peuvent aider à économiser beaucoup de RAM.

L’un de ceux-ci concerne l’utilisation d’applications basées sur l’électron. Comme nous le savons déjà, certaines applications qui fonctionnent comme ça sont Slack, Discord, WhatsApp Desktop, Dropbox ou Microsoft Teams, ce qui implique que, lorsqu’elles sont en cours d’exécution, elles doivent toutes ouvrir une instance de Chromium. Spotify n’utilise pas Electron, mais il utilise quelque chose de similaire comme Chromium Embedded Framework. C’est-à-dire chaque fois que nous ouvrons WhatsApp Desktop, par exemple, c’est comme si nous ouvrions un navigateur différent de Chrome ou Edge que nous utilisons peut-être déjà. Si nous ajoutons Spotify à WhatsApp Desktop, nous aurions deux navigateurs ouverts, et ainsi de suite.

Ceci, comme nous le verrons, suppose que, outre que les performances des applications ne seront pas aussi bonnes que si elles étaient natives, elles auront une énorme consommation de RAM. Si nous avons également besoin d’en ouvrir quelques-uns en même temps, comme c’est notre cas, les choses montent en flèche. Voyons comment chaque grande application Electron affecte séparément et comment l’utilisation de Microsoft Edge nous a aidés à réduire l’énorme consommation de ressources.

Electron, ce gouffre infini de ressources

Si la machine avec laquelle nous avons fait l’analyse, un MacBook Air M1 avec 8 Go de RAM, disposait de plus de ressources, nous ne nous serions probablement jamais inquiétés de la consommation à ce niveau. Mais quelle que soit la quantité de mémoire unifiée disponible avec les nouvelles puces Apple, la magie n’existe pas, et 8 Go de RAM donnent ce qu’ils donnent.

Dans ce contexte, et exigeant que WhatsApp, Spotify et Slack soient ouverts pendant presque toute la journée de travail, l’image est Utilisation de la RAM signalée par Activity Monitor sous macOS. Dans Windows 10 avec le gestionnaire de tâches, la chose est équivalente.

Comme on peut le voir, tous les processus Spotify ajoutent 770 Mo de RAM, ceux de WhatsApp 781 Mo et ceux de Slack 696.5. Au total, 2,2 Go de RAM pour trois applications ils pourraient prendre beaucoup moins d’onglets de navigateur. Et tout cela en considérant que nous n’utilisons pas Teams, Dropbox (il a été désinstallé précisément à cause de sa consommation de ressources, à sa place se trouve Maestral, un client natif et open source) ou Discord. Avec ces actifs simultanément, la consommation monterait en flèche encore plus.

Étant donné que tout ne peut pas être résolu avec des clients natifs comme celui de Dropbox, puisqu’ils n’existent pas, nous avons commencé à réfléchir alternatives pour alléger la charge de RAM sur l’ordinateur, car dans cette équipe, il est venu gratter la pagination. Et la conclusion, en l’absence de tests, semblait claire: arrêtez d’utiliser Safari comme navigateur, utilisez Microsoft Edge ou Google Chrome et, avec eux, utilisez les applications Web progressives (PWA) de Spotify, Slack et WhatsApp Desktop, qui one Une fois installés avec la méthode fournie par ces navigateurs, ils s’ouvrent comme une application système supplémentaire.

Microsoft Edge (ou Chrome) et les PWA à la rescousse

La prochaine étape était claire. «Installez» les versions Web de ces trois applications Web. Pour ce faire, il faut aller dans les Paramètres Edge (les trois points côté …). Là, nous verrons l’option «Applications», et si nous n’avons pas le site Web que nous souhaitons installer, on nous proposera l’option «Installer ce site en tant qu’application». Dans l’exemple de l’image, nous l’avons fait avec Microsoft Teams.

Le suivant est étudier votre consommation de RAM dans Activity Monitor et Task Manager du navigateur, une fois que nous nous sommes connectés et que tous les services fonctionnent. Edge a une consommation de RAM minimale même lorsque rien n’est ouvert, ce qui doit évidemment être pris en compte lors du calcul de la consommation totale, et si nous voulons diviser par application.

À la recherche de « Edge » dans Activity Monitor, le système nous indique que le navigateur et ses trois webapp consomment 1655 Mo, en comptant 30 Mo par webapp qui ne sont pas inclus mais que le moniteur collecte en recherchant les noms des applications séparément. Le gestionnaire de tâches Edge indique 1 620 Mo, dont 120 Mo de deux extensions.

Autrement dit, sans les extensions, nous parlons d’environ 1 500 Mo. Par rapport aux applications Electron, la consommation de RAM de cet équipement est de 1,5 à 1,62 Go contre 2,2 Go. Autrement dit, environ 600 à 700 Mo d’économies, et tout cela sans prendre en compte une autre partie.

Consommation Full Edge avec uniquement les PWA Spotify, WhatsApp Web et Slack ouverts.

L’autre partie est que 1,62 Go est une consommation de RAM qui comprend déjà le processus principal du navigateur. Autrement dit, si nous ouvrons plus d’onglets, il y aura une consommation de base qui n’augmentera plus. Contre cela, chaque application Electron a sa propre consommation, et nous continuerons d’avoir besoin d’ouvrir Edge ou Chrome pour naviguer. Dans notre cas, avec uniquement l’onglet Genbeta ouvert, cela signifie 696 Mo de plus dans Edge (ou 626 Mo dans Safari si nous choisissons ce navigateur). C’est-à-dire, en fait, la consommation totale si nous choisissons les applications Electron plus un onglet de navigateur est de 2,2 Go plus 0,696 Go, soit 2,89 Go.

L’économie de ressources est si grande que, dans les ordinateurs avec peu de RAM, cela peut compenser beaucoup malgré ce qui est perdu

Si nous n’utilisons Edge qu’avec les PWA et un onglet, la Genbeta, le gestionnaire de tâches Edge indique 1,75 Go. Au total, nous économisons donc 1,14 Go de RAM dans un scénario plus ou moins maîtrisé et avec deux extensions. Cette économie par rapport aux applications Electron, dans une équipe limitée de 8 Go de RAM, nous donne la vie pour consacrer des ressources à d’autres tâches et ne pas avoir à recourir à l’espace d’échange. Plus nous pouvons remplacer d’applications Electron, plus grandes sont les économies.

Ce que nous perdons avec les PWA par rapport aux applications Electron

Apparemment, rien n’est perdu avec la version Web de Spotify, mais lors de son utilisation, des choses comme pouvoir choisir la qualité de reproduction sont manquées.

Évidemment, Avec cette transition, tout n’est pas rose, et dans certains cas, des choses pertinentes sont perdues. Comme je l’ai déjà dit, avec Dropbox, les navigateurs n’offraient aucune alternative et j’ai dû recourir à un client tiers. Dans WhatsApp, par exemple, les raccourcis sont perdus, car la version utilisée pour créer l’installation avec Edge ou Chrome est WhatsApp Desktop, qui ne les a pas.

Pourtant, à la fois avec elle et avec Slack Je n’ai pas l’impression de perdre quoi que ce soit au-delà du générique d’avoir une application plus dédiée devant un navigateur, et cela signifie que, bien que nous puissions continuer à recevoir des notifications, elles arriveront toutes avec le logo du navigateur, et les icônes du Dock, dans le cas de macOS, ne refléteront pas qu’il y a de nouveaux messages.

Selon Microsoft, Edge prend déjà en charge cette fonctionnalité, mais ce sont les développeurs qui doivent l’implémenter. Un autre inconvénient est que maintenant, si je ferme un onglet comme Spotify ou Slack, le service se ferme, contrairement à la fonctionnalité native de macOS ou Windows, où ces services continuent à s’exécuter et à notifier sans fenêtres actives. Maintenant, par conséquent, vous devez contrôler beaucoup mieux lorsque vous fermez les onglets.

Malgré les notifications, les PWA dans macOS n’affichent pas de numéro ou de badge dans le Dock.

Finalement, Spotify est le service qui devient un peu boiteux, car bien que son application Web prenne désormais en charge le contrôle avec des boutons multimédias, le service change légèrement et, par exemple, les utilisateurs premium ne sont pas autorisés à choisir la qualité de lecture ou le téléchargement hors ligne. En ce sens, puisque ce Mac le permet, ce que je vais probablement essayer, c’est d’installer la version de Spotify pour iPad, qui fonctionnera comme native et permet ce que je rate. Même ainsi, pour l’économie de RAM, pour l’instant cela compense.