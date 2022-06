C’est ainsi que Chris Hemsworth a réalisé le changement physique choquant de Thor: Love and Thunder

MERVEILLE

L’acteur Marvel a peaufiné sa routine pour obtenir le look de super-héros Avengers. Quelle a été la formation que vous avez suivie avant le tournage ?

©MerveilleLe changement physique choquant de Chris Hemsworth pour Thor: Love and Thunder.

Depuis son arrivée à Univers cinématographique Marvel, Chris Hemsworth il est devenu l’un des plus beaux acteurs de la franchise. Et c’est que dans la peau de Thor, il a un charme spécial qui, en partie, était lié à son aspect physique. En plus de ses cheveux blonds classiques, il a montré ses muscles de manière saisissante. Cela a été répété dans la dernière bande-annonce de Thor : Amour et tonnerre, où elle a montré sa silhouette comme jamais auparavant.

Ce sont tous des compliments en ce qui concerne le corps de Chris Hemsworth, mais la vérité est que, en plus d’une génétique notoire, l’acteur travaille dur pour y parvenir. Bien qu’il soit capable de s’adapter à chacun de ses rôles, comme il l’a montré dans le dernier film de Netflix titré tête d’araignée, il doit également maintenir une certaine continuité pour son personnage Marvel. L’interprète donne vie à Thor de 2011 et continue tout de même à s’entraîner pour respecter le look du super-héros.

Dans ses temps libres, Hemsworth aime s’entraîner le surf, c’est l’un des sports qui vous aide à rester en forme. Cependant, le look qui a taquiné la bande-annonce de Thor : Amour et tonnerre exigeait un sacrifice particulier. L’acteur a participé à une interview sur Wired où il a accepté de répondre aux questions les plus recherchées sur Internet à son sujet. « Chris Hemsworth peut-il soulever 300 livres? »C’était l’une des grandes questions.

« Je ne le crois pas. Je n’ai pas l’habitude de soulever des poids sur le banc. J’aime ça, je fais beaucoup de pompes. j’utilise des haltères« , L’acteur a commencé à répondre. Et il a soutenu : «Mais je n’ai pas tendance à soulever trop de poids parce que ça me fait mal à l’épaule”. Rapidement, il évoque la formation qu’il a effectuée pour le prochain film Marvel : «Je pense que je suis plus grand que je ne l’ai jamais été, probablement à Thor, je suis plus en forme que jamais”.

Comment l’as-tu obtenu? Hemsworth lui-même répond : «Pour ça, J’ai fait différents exercices stratégiques qui a façonné mon physique. Aussi, j’ai fait un alimentation très spécifique. Mais non, Je n’ai pas soulevé de poids à la Banque. ce n’est pas mon fort”. De cette façon, l’acteur australien a fait remarquer qu’il ne s’agissait pas seulement du travail sur le plateau, mais d’une dure préparation avant le tournage. Pour voir les résultats, il ne reste plus qu’à attendre la prochaine 8 juillet lorsque Thor : Amour et tonnerre frapper les théâtres du monde entier.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂