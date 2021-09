C’est ainsi que Billie Eilish a obtenu la chanson No Time To Die

Le lancement d’un nouvel opus de la saga « James Bond » est toujours un événement très attendu par ses fans, auquel s’ajoute l’arrivée d’un nouveau thème musical, qui est généralement considéré comme la lettre d’introduction au ton général avec lequel comptera la bande.

« No Time To Die », le dernier film dans lequel Daniel Craig incarnera l’emblématique agent des services secrets britanniques, a surpris les fans de la saga début 2020 lorsque son thème officiel a été dévoilé, qui a été interprété et produit par Billie Eilish en collaboration avec son frère Finneas, avec qui ils n’auraient pas pu convaincre Craig dans un premier temps.

Avant la sortie prévue du film en salles, le producteur de musique Stephen Lipson, qui a collaboré avec Eilish, Finneas, le compositeur Hans Zimmer et le musicien et compositeur Johnny Marr pour réaliser cette chanson, a partagé quelques mots sur son choix comme thème officiel de la bande.

Lipson a partagé dans une conversation avec Music Week ses impressions sur le processus de création d’une chanson que Daniel Craig aimait, car son opinion semblait être la plus importante de toutes pendant la production. « J’ai fini de mixer et tout le monde était content mais nous devions toujours avoir Daniel à bord », a-t-il déclaré.

Lipson note que depuis le début, Craig ne croyait pas que la chanson pouvait livrer le « climax émotionnel » qui était nécessaire pour son départ en tant que James Bond, il était donc de la plus haute importance de le convaincre, alors il a présenté la chanson au producteur , Barbara Broccoli, qui lui a assuré que l’acteur était en route pour Londres pour entendre le mix final.

Je lui ai proposé de venir dans mon studio car je savais, comparé à n’importe où ailleurs, que c’était sans aucun doute le meilleur environnement sonore à écouter.

Daniel Craig est arrivé au studio de Lipson en compagnie de Broccoli et quand il a fini d’écouter la chanson, il ne s’est contenté de l’écouter qu’une fois de plus. A la fin de la deuxième pièce, l’acteur se tournerait vers le producteur pour lui dire que c’était une chanson incroyable.

« Dès qu’il a été approuvé, les engrenages étaient en marche et la nouvelle que Billie Eilish ferait le nouveau thème de Bond est apparue partout », conclut Lipson. Après sa première à Londres le 28 septembre, « No Time To Die » est déjà en salles dans certains pays d’Europe et d’Amérique latine.