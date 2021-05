C’est ainsi qu’Angelina Jolie et Ellen Pompeo sont devenues les meilleures amies

Mariage entre Angelina Jolie Oui Brad Pitt était l’un des plus célèbres d’Hollywood ces dernières années, au point que leurs fans les surnommaient «Brangelina», dans ce qui semblait être une grande histoire d’amour entre deux stars, mais tout a pris fin en 2016 quand ils ont annoncé leur séparation. Celui qui, étonnamment, semblait remplir cet espace était Ellen Pompéo.

Les premiers signes de l’amitié entre l’actrice Eternals et la star de Grey’s Anatomy ont été vus en mars de cette année., quand ils ont été vus en train de dîner avec leurs filles dans un restaurant exclusif de Beverly Hills, où ils ont passé une soirée amusante, selon les médias américains. Jolie était avec la plus jeune de ses six enfants, Vivienne, tandis qu’Ellen était avec l’aînée, Stella.

La réponse à une première approche est dans leurs filles, puisque Ils sont tous les deux amis et ils ont également réussi à faire en sorte que leur mère officialise une amitié. Mais, Apparemment, ce n’est pas une relation dans laquelle ils se voient de temps en temps, mais ils passent beaucoup de temps ensemble, et la raison principale est pour les conséquences laissées par le divorce avec Brad Pitt dans Angelina.

Selon le site Nous hebdomadaire, une source proche a confirmé que Jolie est protégé: « Angie a un système de soutien strict composé principalement de son personnel de maison, de son frère, James, et d’une poignée d’amis de confiance. ». Ils ont également ajouté: « Elle et Ellen Pompeo se connaissent depuis des années, mais elles se sont vraiment liées pendant l’accouchement parce que leurs filles sont si proches. ».

Enfin, ils ont déclaré que Angelina Jolie considère déjà Ellen Pompeo comme un membre de la famille et « en qui elle fait confiance à sa vie ». C’est une excellente nouvelle pour les adeptes de la protagoniste de Maléfique, qui a déclaré il y a quelques semaines qu’elle se réfugie chez ses enfants, étant une grande équipe pour elle, et qu’elle est seule depuis longtemps sentimentalement et pour le moment elle ne pense pas à un couple.