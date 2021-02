C’est ainsi qu’Amazon gagne de l’argent: de plus en plus de cloud et un avenir des productions audiovisuelles

C’est ainsi que vous gagnez de l’argent … est une série d’articles de Engadget dans lequel nous analysons le modèle économique des grandes entreprises technologiques: quelles divisions leur procurent de réels avantages et lesquelles ne le font pas, quels sont les véritables noyaux de ces entreprises qui ont transformé le monde. Aujourd’hui, l’entreprise qui a fait évoluer le e-commerce de fond en comble et est devenue la deuxième plus précieuse au monde: Amazon.

Amazon est une course de longue distance. En un peu plus de vingt ans d’histoire, il a battu des marques et battu des records jusqu’à ce qu’il atteigne ce qu’il est aujourd’hui, la troisième entreprise la plus précieuse au monde, seulement derrière Apple et Saudi Aramco, et ayant laissé derrière Microsoft, Alphabet et compagnie. Sa valorisation dépasse déjà un billion de dollars et la principale question est de savoir combien de temps il faudra pour atteindre les deux.

Le «comment» est facile à expliquer: leurs revenus annuels montent en flèche année après année, et ils clôturent 2020 à 250 000 millions de dollars. De plus, la clé de sa croissance réside également dans sa capacité de diversification. Non seulement il a développé son entreprise vente au détail, mais il a également su aller plus loin en ouvrant de nouvelles lignes très rentables, comme les productions audiovisuelles de Prime Video ou l’activité serveur d’AWS, entre autres.

Son talon d’Achille, relativement, a toujours été ses avantages. Il y avait de longues périodes pendant lesquelles elle ne les avait pas, et tous les bénéfices étaient allés au paiement de la logistique nécessaire ou ils étaient réinvestis dans l’entreprise elle-même. Depuis quelques années cela s’est inversé et c’est une entreprise aux bénéfices récurrents. Et comme nous l’avons dit, pas seulement pour votre magasin.

En 2002, après avoir passé des années à ne vendre que des objets physiques – et jusqu’en 1998, uniquement des livres – il a décidé de continuer à se diversifier et à devenir une plateforme. Il a lancé AWS (Amazon Web Services), un succès qui en a fait un leader du cloud computing aux côtés de Microsoft avec ses Azure et génère déjà près de 50 milliards de dollars de revenus par an, qui laissent également un pourcentage de bénéfices beaucoup plus élevé, en pourcentage et même en termes nominaux, que celui obtenu avec le commerce.

Amazon, dans sa division de vente au détail, sépare dans ses résultats financiers les revenus obtenus par l’Amérique du Nord et le reste du monde. C’est là que tu peux voir ça où Amazon est devenu plus fort est dans la région nord-américaine, où il pousse plus vite que dans le reste du monde. Et surtout, où vous obtenez une rentabilité supérieure. La division « International » n’a été rentable qu’en 2020, une année marquée par la pandémie et le boom du commerce en ligne qui a fait monter en flèche ses revenus suffisamment pour atteindre les chiffres noirs plusieurs années plus tard.

Plus de la moitié des ventes d’Amazon concernent des produits électroniques ou numériques

Les chiffres qui ventilent ses ventes ne sont pas publics, mais certains analystes ont estimé il y a quelques années que 55% de son chiffre d’affaires provient de la vente d’électronique grand public et de produits numériques. Ces derniers comprennent les livres, la musique, etc. Amazon savait voir la valeur des recommandations personnalisées, en particulier dans les produits qui ne cessent jamais d’acheter, comme le divertissement. Savoir ce que le client aime et lui proposer des livres ou des films connexes a été une si bonne idée que le reste du monde l’a adopté.

Un autre pourcentage intéressant: environ 40% des ventes sur Amazon sont réalisées par des vendeurs tiers qui ont adhéré à la plate-forme. Parmi ceux-ci, les produits les plus vendus sont ceux liés à la maison et à la cuisine, et la majorité sont des petits vendeurs qui facturent moins de 100 000 dollars par an. Seulement 2% gagnent plus de 10 millions de dollars par an.

L’entreprise qui a changé le commerce de détail

Un simple graphique permet de comparer la dimension atteinte par Amazon à la valeur marchande de ses grands concurrents dans le vente au détail NOUS. Il n’y a tout simplement pas de comparaison possible, au-delà d’un Walmart habitué à dominer son territoire et que l’entreprise de Bezos a surpassé il y a longtemps.

Le nombre d’abonnés Prime n’est pas public, mais il est révélé de temps en temps. Il y a un an, il dépassait 150 millions, selon Interne du milieu des affaires. Un revenu constant qui assure également une plus grande récurrence dans le magasin par les abonnés. Il gagne également plusieurs milliards de dollars par an grâce à des transactions et des stratégies telles que le réseau publicitaire ou les cartes de crédit. marque et promu par la plateforme.

AWS a remplacé le commerce de détail en tant que principale source de profit pour l’entreprise malgré son chiffre d’affaires inférieur

D’autres entreprises n’ont pas si bien fonctionné pour lui. En 2014, il voulait revendiquer sa part du succulent gâteau que sont les smartphones et a présenté son FirePhone, un échec commercial absolu qui n’avait pas de continuité.

Pour l’avenir, en plus de grandir vente au détail et AWS, on s’attend à ce que Productions originales Prime Video, qui est déjà disponible dans plus de 200 pays, continue de croître pour développer cette activité.

L’investissement en 2019 était d’environ 7 milliards de dollars pour ces productions – plus que HBO, Apple, Hulu ou Disney, par exemple – et il devrait augmenter en 2018, en même temps que la diffusion de sports en direct arrivera, dont l’intérêt d’Amazon vient de loin.

2021 sera marquée pour Amazon comme l’année où Jeff Bezos, la personne qui a conduit l’entreprise au sommet en 25 ans de travail acharné, quittera ses fonctions de PDG pour réduire sa participation dans Amazon et augmenter le temps disponible consacré à d’autres projets. . À sa place viendra Andy Jassy, un vétéran de l’entreprise (il y travaille depuis 1997) qui occupe des postes liés au marketing. Personne de confiance de Bezos pour le soulagement.

C’est ainsi que vous gagnez de l’argent …

C’est ainsi qu’Amazon gagne de l’argent: de plus en plus de cloud et un avenir de productions audiovisuelles.

II. C’est ainsi qu’Alphabet gagne de l’argent: le roi absolu de la publicité a un gros problème avec tous les autres produits et services.

III. Voici comment Apple gagne de l’argent: avec l’iPhone qui atteint son toit, il est temps d’obtenir plus d’argent de ses propriétaires.

IV. Voici comment Facebook gagne de l’argent: l’autre géant de la publicité a deux atouts dans sa manche.

V. C’est ainsi que Twitter gagne de l’argent: sa publicité et sa segmentation de mieux en mieux le rendent rentable pour la première fois.

VU. C’est ainsi que Microsoft gagne de l’argent: de plus en plus de cloud pour compenser le crash du mobile.

VII. C’est ainsi que Samsung gagne de l’argent: ni les téléviseurs ni les smartphones ne sont à la base de son activité.

VIII. C’est ainsi que Sony gagne de l’argent: PlayStation vaut plus en main que Xperia voler.

XIX. C’est ainsi que Xiaomi gagne de l’argent: je suis venu pour le prix du smartphone et je suis resté pour les services.

X. C’est ainsi que Netflix gagne de l’argent: quand 140 millions d’abonnés ne suffisent pas.

XI. C’est ainsi que Huawei gagne de l’argent: ses téléphones portables ne sont pas (encore) son activité principale.

XII. Voici comment LG gagne de l’argent: l’ère des smartphones ne l’a pas bien fait.

XIII. C’est ainsi que Dropbox gagne de l’argent: pas assez de 3% et un bilan sans faille.

XIV. Voici comment Spotify fait de l’argent: rentable pour la première fois de son histoire et une concentration logique sur les podcasts.

XV. C’est ainsi que HTC gagne de l’argent: l’abdication d’un roi.

XVI. Voici comment Disney gagne de l’argent: les parcs à thème et les produits dérivés prennent le dessus, tandis que le streaming est (encore) un témoignage.