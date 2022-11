C’est ainsi qu’a commencé le scandale entre Daniel Radcliffe et JK Rowling

célébrités

Daniel Radcliffe a rappelé comment la polémique avec JK Rowling a commencé à propos de certaines déclarations transphobes de l’auteur de Harry Potter. Faites attention!

©GettyDaniel Radcliffe et JK Rowling

JK Rowling Il a eu des déclarations controversées lorsqu’il a fait référence à un article dans lequel elles sont qualifiées de « personnes qui ont leurs règles » aux femmes, ce que l’auteur de Harry Potter Elle n’aimait pas ça, et elle a ensuite été classée comme transphobe par la communauté trans en même temps que de nombreuses personnes venaient croiser l’écrivain à succès, dont le protagoniste de la saga du magicien le plus célèbre au monde.

Daniel Radcliffe publié en 2020 le texte suivant pour l’organisation Le projet Trevor qui lutte contre le suicide et pour la santé mentale de la communauté LGBTQ : « Les femmes transgenres sont des femmes. Toute déclaration contraire efface l’identité et la dignité des personnes transgenres et va à l’encontre de tous les avis des associations professionnelles de santé, qui ont beaucoup plus d’expérience sur cette question que JK Rowling ou moi. ».

Daniel Radcliffe contre JK Rowling

parler récemment avec indiewire l’acteur a rappelé: « La raison pour laquelle j’ai ressenti le besoin de dire quelque chose quand je l’ai fait, c’est parce que, en particulier depuis que j’ai terminé Harry Potter, j’ai rencontré beaucoup d’enfants et de jeunes homosexuels et trans qui s’identifient beaucoup à Harry Potter. En les voyant blessés, je voulais qu’ils sachent que tout le monde dans la franchise ne pense pas comme ça. C’était vraiment important. »a souligné l’interprète du sorcier de Poudlard qui a eu un grand geste avec une communauté qui s’est sentie blessée par l’attitude de JK Rowling.

Daniel Radcliffe il a poursuivi en disant: « C’était très important parce que je travaille avec The Trevor Project depuis plus de 10 ans, donc je ne pense pas que j’aurais pu me regarder dans le miroir si je n’avais rien dit. Mais ce n’est pas à moi de deviner ce qui se passe dans la tête de quelqu’un d’autre. »en référence claire à l’auteur populaire qui a une position contraire à celle de l’acteur dans cette affaire qui suscite tant de polémiques aujourd’hui.

D’autres acteurs de la franchise se sont prononcés contre JK Rowling et ses paroles : « Les personnes trans sont ce qu’elles prétendent être et méritent de vivre leur vie sans être constamment interrogées ou informées qu’elles ne sont pas ce qu’elles prétendent être »il a tweeté Emma Watson tandis que Eddie Redmayne de animaux fantastiques ajoutée: « Je ne suis pas d’accord avec les commentaires de Jo. Les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes et les identités non binaires sont valides. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂