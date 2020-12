C’est à ce moment qu’Among US sur consoles

Among US, le célèbre jeu vidéo sur les déductions sociales développé par InnerSloth, est prêt à étendre sa renommée grâce à l’atterrissage sur console. Déjà disponible à partir du 15 décembre dernier sur Nintendo Switch, il devrait également arriver en 2021 sur les consoles Microsoft, c’est-à-dire Xbox One et Xbox Series X | S. Les nouvelles proviennent directement du blog officiel Xbox. Parmi les détails publiés, il faut noter que si vous vous abonnez au service Game Pass de Microsoft – un abonnement mensuel qui vous permet de télécharger des dizaines et des dizaines de titres du catalogue – vous pouvez jouer à Among Us, mais uniquement sur PC. Pour pouvoir en profiter sur Xbox One et Xbox Series X | S il faut attendre 2021. La même équipe de développement de Among Us a rapporté l’actualité sur Twitter, mais sans informations détaillées sur la fenêtre de lancement du jeu pour les consoles Microsoft. Il n’y a qu’un « 2021 » générique. Pour le moment, Among Us est disponible sur PC, via Steam ou via Game Pass, sur Nintendo Switch et sur les appareils mobiles.

Si 2021 reste enveloppée de mystère, 2020 a été vraiment significative pour Parmi nous. De retour sous les feux de la rampe après la sortie silencieuse de 2018, le titre d’InnerSloth a soudainement conquis le streamer et le créateur de contenu, devenant l’un des phénomènes de jeu vidéo de cette année. Ce n’est pas par hasard qu’à l’occasion des oscars du jeu vidéo, je Les Game Awards de Los Angeles, a remporté le prix du meilleur jeu multijoueur de 2020 et du meilleur jeu mobile de 2020. Un succès explosif et soudain, donc, qui a incité les développeurs à arrêter de travailler sur une suite, pour se consacrer plutôt à des améliorations substantielles de la version jeu actuel. Aussi pour 2021, Among Us se prépare à héberger une nouvelle carte appelée The Airship, alors que de nouvelles localisations sont attendues (dont celle en italien), puisque le jeu n’est actuellement disponible qu’en anglais. Parmi nous est un jeu dans lequel vous devez trouver l’imposteur parmi les coéquipiers, et vous pouvez jouer de 4 à 10 joueurs.