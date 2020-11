C’est à ce moment que Rainbow Six Siege arrivera sur PS5 et Xbox Series X | S (dans une version améliorée)

Parmi les titres prêts à exploiter les merveilles de la prochaine génération, il y a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, jeu de tir tactique à la première personne bien connu développé par Ubisoft. La nouvelle édition (le jeu date de 2015) arrivera le 1er décembre sur Xbox Series X | S et PlayStation 5, avec de nouveaux modes qui exploitent le potentiel des nouvelles consoles de Microsoft et Sony. Parmi ces voyants Mode Performance, qui vise 120 images par seconde (fps) pour des images plus fluides et une résolution 4K dynamique. Il y en a aussi un Mode de résolution, qui vise plutôt 60 ips avec une résolution verrouillée en 4K.

Concernant la version de Rainbow Six Siege destinée à la dernière console Sony, d’autres détails ont été divulgués, publiés sur PlayStationBlog par Tim Turi, Communications de contenu PlayStation. «Vous pouvez profiter de votre jeu préféré avec la puissance graphique de la PlayStation 5, un éclairage raffiné et une profondeur de champ améliorée pour une expérience encore plus réaliste et durable», déclare Turi dans son article. Cependant, la vraie particularité liée à la version du jeu pour PlayStation 5 est liée à DualSense, le pad innovant de la console Sony qui, grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que le retour haptique lié aux vibrations et aux déclencheurs adaptatifs, donne une série de sensations tactiles qui augmentent l’immersion dans le monde du jeu.

Dans le cas de Rainbow Six Siege, explique Turi, appuyer sur la gâchette du pad pour tirer émule la résistance de un vrai déclencheur. Cette résistance varie selon l’équipement, donnant des perceptions totalement différentes selon que l’arme est rapide et légère comme le pistolet, ou lourde comme la mitrailleuse. Le joueur ressentira également la différence entre un coup unique et une rafale, afin d’avoir une implication totale. Déjà le dernier Call of Duty: Black Ops Cold War utilise les déclencheurs adaptatifs de DualSense, mais il est bon de voir comment ces nouvelles possibilités d’immersion se propagent également à d’autres titres. Un rendez-vous alors 1er décembre pour tester les améliorations techniques de Rainbow Six Siege.