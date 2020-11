Cesc Fabregas révèle que Mourinho est son ami, mais Guardiola ne l’est pas

L’Espagnol a révélé à un média ibérique comment sa relation avec Guardiola et Mourinho était

Le milieu de terrain monégasque Cesc Fabregas a déclaré qu’il considérait son ancien entraîneur de Chelsea, José Mourinho, un ami, même s’il n’est pas lié àPep Guardiola, qui était son entraîneur à Barcelone.

Fabregas, 33 ans, a joué une saison avec Guardiola au Camp Nou avant le départ de l’entraîneur à l’été 2012 pour prendre un an de congé.

« Non, non, avec Pep rien du tout, » dit-il Fabregas à Radio Catalogne lorsqu’on lui a demandé s’il avait été en contact avec Guardiola depuis.

Fabregas et Mourinho à Chelsea Getty Images

« Je ne sais pas si la déception avec Dynamisme c’est réciproque. Il s’est passé des choses, mais je préfère ne pas en parler. Dynamisme Il était mon idole depuis que je suis enfant. C’est peut-être celui dont j’ai le plus appris depuis l’âge de quatre ans. «

D’un autre côté, Fabregas rester en contact avec le technicien Tottenham, Mourinho.

Les Espagnols ont joué sous les ordres de Mourinho pendant 19 mois à Stamford Bridge avant que l’entraîneur ne soit renvoyé en décembre 2015.

« Mourinho Cela m’a davantage inspiré lorsque j’ai quitté le Barça », a-t-il déclaré.

« Il m’a dit que nous avions nos problèmes sur le terrain quand il était au Chelsea et moi à Arsenal, puis quand il s’est entraîné au Real Madrid et moi au Barcelone, Mais pour lui, tout s’est terminé là. Nous tournons la page.

«Il m’a parlé de son projet. Je devais aller là où je pensais que je ferais mieux, la décision était la mienne et cela ne dépendait pas de ce que les gens disaient. [aspecto] professionnel, et aujourd’hui je lui écris encore et le considère comme un ami.