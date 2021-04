Ces virus sont les plus susceptibles de déclencher la prochaine pandémie, selon les scientifiques

Le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 est le dernier agent pathogène à «se propager» des animaux aux humains, mais des centaines de milliers d’autres virus cachés chez les animaux pourraient constituer une menace similaire. Désormais, un nouvel outil en ligne classe les virus en fonction de leur potentiel à passer des animaux aux humains et à provoquer des pandémies.

L’outil, appelé SpillOver , crée essentiellement une «liste de surveillance» des virus animaux nouvellement découverts qui représentent la plus grande menace pour la santé humaine. Les chercheurs espèrent que leur outil en libre accès pourra être utilisé par d’autres scientifiques, décideurs et responsables de la santé publique pour donner la priorité aux virus pour des études plus approfondies, une surveillance et des activités de réduction des risques, telles que le développement éventuel de vaccins ou de thérapies avant qu’une maladie ne se répande.

« Le SRAS-CoV-2 n’est qu’un exemple des milliers de virus qui ont le potentiel de se propager des animaux aux humains », Zoë Grange, qui a dirigé le développement de SpillOver en tant que chercheuse postdoctorale avec le One Health Institute à la Université de Californie, Davis (UC Davis), dit dans un communiqué . « Nous devons non seulement identifier, mais aussi hiérarchiser, les menaces virales présentant le plus grand risque de contagion avant qu’une autre pandémie dévastatrice ne se produise. »

Risque de débordement

Quelque 250 virus sont connus pour être «zoonotiques», ce qui signifie qu’ils se sont déjà répandus des animaux aux humains, et environ 500 000 virus ont un potentiel de débordement, ont écrit les chercheurs dans un article sur l’outil SpillOver, publié lundi 5 avril. dans le journal Actes de l’Académie nationale des sciences . Mais chaque virus n’est pas également susceptible de passer des animaux aux humains. Les chercheurs ont donc créé un score «de type crédit» pour les virus afin d’évaluer et de comparer leurs risques.

Pour obtenir le score, l’outil prend en compte 32 facteurs de risque associés au virus et à son hôte, tels que le nombre d’espèces animales infectées par le virus et la fréquence à laquelle les humains interagissent avec les animaux sauvages dans les zones où le virus a été détecté.

Ensuite, les chercheurs ont utilisé l’outil pour classer 887 virus de la faune en fonction de leur risque de débordement. (La plupart des virus inclus dans le classement ont été découverts récemment, mais certains sont déjà connus pour être zoonotiques.)

Les 12 principaux virus de la liste étaient des agents pathogènes zoonotiques connus, le virus de Lassa se classant en premier, le SRAS-CoV-2 en second et Virus Ebola troisième. (Le principal hôte animal du virus de Lassa est le rat et le principal hôte du virus Ebola serait la chauve-souris. Le principal hôte animal du SRAS-CoV-2 est inconnu, mais il a été découvert que le virus infectait les visons, les lions et les tigres. )

Les auteurs ont déclaré qu’ils attendaient ce résultat – classement des zoonoses connues en tête – et l’ont utilisé pour valider l’outil.

Mais étant donné sa menace actuelle de grande envergure pour la santé humaine, pourquoi le SRAS-CoV-2 ne s’est-il pas classé premier? Les chercheurs ont déclaré que leur outil classe le potentiel des futurs événements de contagion. Certaines informations importantes sur le SRAS-CoV-2 restent inconnues, telles que le nombre d’espèces hôtes qu’il infecte, et elles pourraient occuper la première place à mesure que les chercheurs en apprendront davantage à ce sujet, ont déclaré les auteurs.

Parmi les virus qui ne sont pas encore zoonotiques, le virus de premier rang était le coronavirus 229E (souche de chauve-souris), qui appartient à la même famille virale que le SRAS-CoV-2 et infecte les chauves-souris en Afrique, selon les informations de SpillOver. Un autre virus de premier plan est le coronavirus PREDICT CoV-35, qui appartient également à la coronavirus famille et infecte les chauves-souris en Afrique et en Asie du Sud-Est.

Les auteurs ont noté que SpillOver est une plate-forme de crowdsourcing qui permet à d’autres chercheurs de fournir des données sur les virus déjà inclus dans la liste ou d’ajouter des virus à la liste, et le classement peut changer à mesure que de nouvelles données sont ajoutées.

«Cet outil est destiné à lancer une conversation mondiale qui nous permettra d’aller bien au-delà de la façon dont nous pensions classer les virus dans le passé et de permettre une collaboration scientifique en temps réel pour identifier précocement les nouvelles menaces», co-auteur de l’étude Jonna Mazet, professeure à l’École de médecine vétérinaire UC Davis, a déclaré dans le communiqué. « SpillOver peut nous aider à mieux comprendre les menaces virales pour la santé et nous permettre d’agir pour réduire le risque de débordement avant que les pandémies ne prennent feu. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.