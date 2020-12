Ces vidéos contiennent les conseils sexuels les plus suivis sur TikTok

Depuis des mois maintenant TIC Tac devient une plateforme de partage dédiée non seulement au divertissement mais aussi au divulgation, et parmi les différents types de contenus destinés à enseigner aux utilisateurs quelque chose, il ne manque pas ceux de nature sexuelle. L’attitude envers le sexe dans la communauté des utilisateurs qui tourne autour de l’application est une attitude d’ouverture et d’inclusion, et parmi les dizaines de millions d’utilisateurs, il y a à la fois des créateurs et ont mis l’éducation sexuelle au centre de leur activité sur TikTok, à la fois abonnés et diffusant conseils occasionnels ce que les téléspectateurs finissent par trouver particulièrement intéressant.

Certains conseils font référence de manière générique à comment se sentir à l’aise avant et pendant la relation avec le partenaire, en particulier pour ceux qui ont peu ou pas de familiarité avec le sujet ou simplement encore peu d’intimité physique avec l’autre personne. D’autres tiktoks soulignent ironiquement l’importance deutilisation de contraceptifs, comme celui-ci sur la bonne utilisation des préservatifs. En bref, il existe de nombreux contenus qui traitent généralement du thème de la sexualité sur plusieurs fronts, y compris celle de l’utilisation de lubrifiants, ou celle de l’auto-érotisme et des jouets sexuels.

Les trucs et astuces de la plateforme peuvent également aspects spécifiques de la sexualité et du sexe. Les profils du et des consultants sur le sujet dispensent dans l’application des conseils sur les rapports sexuels oraux et préliminaires, les jeux de rôle, l’utilisation d’accessoires entre les draps, les fantasmes et bien plus encore, mais même dans ce cas, il y a aussi des clips qui partent de de simples explosions ou expériences d’utilisateurs génériques et sont ensuite promus au son des goûts et des vues des possessions et de leurs propres conseils pour quiconque souhaite vivre sa sexualité de manière plus ouverte.

Comme pour tout le contenu qui circule sur TikTok et sur les réseaux sociaux en général, le conseil est évidemment de ne pas croire aveuglément tout ce que vous voyez à l’écran, mais d’utiliser un peu de sens critique pour évaluer la fiabilité d’un créateur avant de faire confiance à ses conseils. Les parents inquiets que de très jeunes gens puissent rencontrer ce type de contenu prématurément peuvent à la place utiliser les fonctions de contrôle de compte mises à disposition par les développeurs d’applications.