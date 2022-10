Ces trois Galaxy haut de gamme de 2020 sont déjà compatibles avec l’appli Samsung pour prendre des photos en RAW

Expert RAW, l’application appareil photo de Samsung est déjà compatible avec les Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 Ultra et Galaxy Z Fold 2.

À la fin de l’année dernière, Samsung a publié une application pour appareil photo appelée Galaxy Expert RAW pour prendre et traiter des photos dans ce formatqui est initialement venu sur le Samsung Galaxy S21 Ultra et plus tard sur le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra.

Il y a quelques semaines, nous vous confirmions que la dernière version d’Expert RAW était déjà disponible dans le nouveau Galaxy Z Fold 4 et maintenant, grâce au support spécialisé SamMobile, nous venons d’apprendre que trois des Galaxy haut de gamme de 2020 sont déjà compatible avec l’application photo Samsung pour prendre des photos RAW.

L’application Galaxy Expert RAW est désormais disponible sur les Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 Ultra et Galaxy Z Fold 2

Le géant coréen a annoncé, il y a quelques jours, via le forum de la communauté des membres Samsung que les Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 Ultra et Galaxy Z Fold 2 sont déjà compatibles avec la dernière version de l’application Expert RAW.

Cette application exclusive atteint ces produits phares de 2020 grâce à une mise à jour désormais disponible dans le Galaxy Store en téléchargement avec le numéro de version 1.0.05.4mais Samsung a déjà confirmé que cette application pourrait n’offrent pas les mêmes performances dans ces anciens terminaux que sur les appareils plus récents.

Galaxy Expert RAW est une application d’appareil photo développée par Samsung qui vous permet de capturez des images au format RAW 16 bits et modifiez-les ultérieurement avec Adobe Lightroomcar il a un accès direct avec lequel vous pouvez importer la photo directement dans l’application Adobe.

Ce sera la surprise la plus positive du Samsung Galaxy S23 Ultra

Cette application fonctionne avec les caméras grand angle, ultra grand angle et téléobjectif des terminaux compatibles et dispose d’une série de commandes de niveau expert que vous pouvez configurer à votre guise telles que ISO, vitesse d’obturation, mise au point, balance des blancs ou valeur d’exposition.

