Ces tiktoks expliquent le fonctionnement des vaccins Covid

Comprendre comment fonctionnent les vaccins Covid-19 cela peut aider à neutraliser les inquiétudes que certains peuvent avoir au sujet de leur utilisation; le problème est que ces remèdes fonctionnent de différentes manières et ne sont pas faciles à expliquer au grand public. Une solution semble avoir été trouvée par un utilisateur de TikTok, qui a commencé à parler du rôle des vaccins avec les courts clips agissaient comme s’il s’agissait de films d’action, dans lequel il donne un visage à des éléments tels que les ribosomes, l’ARNm et le système immunitaire, en les faisant communiquer entre eux. Le résultat est des explications faciles et même amusantes à suivre, qui, ce n’est pas pour rien, ont attiré l’attention de millions de personnes.

Il s’appelle Vick Krishna et est un acteur qui a décidé d’utiliser ses compétences pour une bonne cause: sensibiliser ses adeptes à l’importance de se faire vacciner. Pour ce faire, il a exploité l’un des clichés les plus percutants des œuvres qui caractérisent sa profession: la lutte du bien contre le mal – où le mal est évidemment Covid-19. En fait, ses vidéos ne sont pas exactement didactiques et conservent en effet tous les caractéristiques stylistiques des films d’action – visiblement tourné à très faible coût: Krishna joue tous les rôles prévus dans le scénario – y compris celui du coronavirus, couvert par le port de fourchettes au lieu de mains.

Parfois, il est nécessaire d’arrêter les clips pendant quelques secondes pour comprendre les parallèles entre ce que raconte le tiktoker et ce qui se passe réellement dans le corps humain, mais les étiquettes superposées aident toujours à ne pas se perdre dans la métaphore. Les vidéos, bien que réalisées de manière amateur, ont une certaine précision: ils ont également été partagés entre les savants mais surtout ils ont atteint des millions de personnes. Le premier de la série, qui explique comment les vaccins à ARNm comme le travail de Pfizer, a plus de 8,8 millions de vues; le second, qui raconte le fonctionnement du vaccin contre l’adénovirus de Johnson & Johnson, a atteint un autre million.

