Ces téléphones Xiaomi ne recevront plus les mises à jour MIUI

Xiaomi a mis à jour sa page d’assistance pour indiquer les appareils qui ne recevront plus d’autres mises à jour système et de sécurité.

De temps en temps, Xiaomi met à jour sa page de support produit pour indiquer ceux appareils qui ne sont plus officiellement pris en charge par l’entrepriseet donc ne recevra plus de mises à jour système ou de sécurité.

A cette occasion, la société a mis à jour ladite page pour ajouter de nouveaux modèles que, depuis le 29 mars dernier, ils ne recevront plus les nouvelles versions de MIUI ou d’Androidet ils ne recevront pas non plus de mises à jour visant à corriger les vulnérabilités.

Plus de mises à jour pour les Mi A2, Mi Pad 4, Mi MIX 3 et autres téléphones Xiaomi

Pour l’instant, le liste des périphériques qui ont cessé de recevoir du support est composé de terminaux de Xiaomi et Redmiet il n’y a actuellement aucun POCO indiqué dessus.

Comme nouveautés, il faut s’arrêter à l’apparition de modèles relativement récents ou très populaires, comme le Xiaomi Mi MIX 3, Redmi Note 5 et Redmi Note 6 Pro. D’autres, comme le Mon 9SE sont également ajoutés, et désormais ne recevra plus de nouvelles mises à jour MIUI. Ensuite, nous laissons la liste complète

Comment mettre à jour un mobile Xiaomi vers la dernière version de MIUI

Les téléphones Xiaomi qui ne recevront plus de mises à jour

MI 1

MON 2

MI 2A

MI 3

MI 4

MI 4S

MI 4c

MI 5

MI 5s

MI 5s Plus

MI 5c

MI 5X

MI 6

MI 6X

MI 8 SE

Remarque IM

MINote 2

MINote 3

MINote Pro

mélanger

mélanger 2

MON MAX

MON MAX 2

MI A1

MI A2

MI A2 Lite

mon tampon

MON Pad 2

MON Pad 3

MON Pad 4

MI Pad 4 Plus

MON MAX 3

MI 8 Lite

MIX 2S

MON MIX 2S

Édition explorateur MI 8

mélanger 3

MON MIX 3

UNITÉ MI 8

MI 9SE

mon jeu

Téléphones Redmi qui ne recevront plus de mises à jour

redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

redmi 5

redmi 5plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6Pro

Redmi 6A

redmi s2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Par conséquent, les personnes qui utilisent encore l’un des appareils indiqués dans la liste doivent savoir que ils n’ont plus de mises à jour garantieset donc ils ne recevront pas de correctifs de sécurité ou de nouvelles versions du système, avec les risques que cela comporte au niveau de la sécurité.

