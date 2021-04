Ces singes en voie de disparition continuaient à être frappés par des voitures. Les scientifiques avaient une solution intelligente.

Des primates en voie de disparition qui sont fréquemment tués par des voitures en essayant de traverser la route dans un parc national de Zanzibar ont reçu une bouée de sauvetage après que des scientifiques aient installé des dos d’âne pour ralentir la circulation.

Colobes rouges de Zanzibar (Piliocolobus kirkii) sont de petits primates au pelage blanc, au dos rouge et au visage noir. Ils sont actuellement répertoriés comme une espèce en voie de disparition, avec moins de 6000 individus matures laissés à l’état sauvage, selon la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) . L’espèce est endémique à Unguja – la plus grande île de l’archipel de Zanzibar dans l’océan Indien – et la plupart des individus vivent maintenant dans le parc national de Jozani-Chwaka Bay.

Cependant, bien qu’ils soient une espèce protégée dans une zone sauvegardée, ces petits primates sont toujours menacés par les humains, rapportent les scientifiques dans une nouvelle étude. Les colobes rouges sont fréquemment heurtés par les voitures alors qu’ils tentent de traverser la route principale à travers le parc. En réponse, un groupe de scientifiques a installé quatre ralentisseurs le long de la route.

«Après que la route de Jozani ait été revêtue, mais avant que les speedbumps ne soient installés, un colobe aurait été tué toutes les deux à trois semaines, entraînant peut-être environ 12 à 17% de mortalité annuelle», auteur principal Harry Olgun, étudiant au doctorat à l’Université de Bangor au Royaume-Uni, dit dans un communiqué .

Un colobe rouge de Zanzibar montre son dos rouge emblématique. (Crédit d’image: Tim RB Davenport)

Depuis qu’ils ont installé les dos d’âne, le taux de collisions entre les voitures et les colobes rouges a diminué de moitié, selon les chercheurs. « Les données récentes montrent que les dos d’âne ont fait une énorme différence pour la sécurité du colobe », a déclaré Olgun dans le communiqué.

Cependant, les collisions avec les voitures restent un risque important.

« Les voitures ne sont pas sélectives quant aux animaux qu’elles tuent », a déclaré le co-auteur Alexander Georgiev, primatologue à l’Université de Bangor et directeur du Zanzibar Red Colobus Project, dans le communiqué. Dans la nature, les prédateurs ciblent les individus les plus jeunes et les plus âgés de la population, mais les voitures sont « tout aussi susceptibles de tuer de jeunes adultes reproductivement actifs », ce qui pourrait empêcher la population de rebondir, a déclaré Georgiev.

Cependant, les chercheurs croient toujours qu’il y a de l’espoir pour ces adorables primates.

« Alors que le tourisme se développe à Zanzibar et que l’habitat continue de se rétrécir, l’utilisation de la science pour quantifier et résoudre les problèmes de conservation n’a jamais été aussi importante », a déclaré le co-auteur Tim Davenport, directeur de la conservation des espèces et de la science en Afrique à la Wildlife Conservation Society. déclaration. « Comprendre l’impact des véhicules sur la faune dans un parc et mettre en œuvre des solutions pratiques est exactement ce que nous devrions faire en tant que défenseurs de l’environnement. »

L’étude a été publiée en ligne le 16 mars dans la revue Oryx .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.