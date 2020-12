Ces scientifiques sont capables de «rajeunir» les yeux: une équipe de Harvard récupère la vision des souris grâce à une technique épigénétique

Quelque chose de curieux se produit avec les cellules ganglionnaires de la rétine, les cellules qui relient l’œil au cerveau avec leurs axones: s’ils sont endommagés tôt (au début du développement), ils peuvent survivre et se régénérer sans trop de problèmes; mais il arrive un moment où ils cessent de pouvoir le faire. Ce ne sont pas les seuls qui perdent leur capacité de régénération en vieillissant, mais ce sont eux qui nous intéressent.

Surtout parce qu’une équipe de l’Université de Harvard a réussi à les «rajeunir» jusqu’à ce qu’ils retrouvent leur capacité à se régénérer. De cette manière, ils ont réussi à restaurer la vision des souris atteintes de glaucome, améliorant nos connaissances sur ces processus et, accessoirement, ouvrir la porte à de nouveaux développements thérapeutiques capables de lutter contre les maladies neuronales.

Jeunesse, trésor divin, tu pars pour ne jamais revenir … ou oui

Mathieu poupe

Tel que publié aujourd’hui dans la revue Nature, David Sinclair et son équipe ont réussi à montrer qu’il suffit de contrôler l’expression de trois des quatre facteurs de transcription de Yamanaka (protéines capables d’activer et de désactiver des gènes) en cas de lésion optique de reprogrammer les cellules ganglionnaires et les amener à un état plus jeune. Plus précisément, les facteurs OCT4, SOX2 et KLF4.

Dans cet état « plus jeune », les souris non seulement ont-ils pu développer de nouveaux axones, mais certains d’entre eux se sont propagés à la base du cerveau. Après plusieurs tests, il semble que le traitement finisse par inverser la perte de neurones et restaurer la vision tant chez les vieilles souris que chez les souris atteintes de glaucome.

Selon les chercheurs, le succès de l’approche semble indiquer que les dommages et la récupération entraînent des changements moléculaires, tels que la méthylation, qui modifient les modèles d’expression génique. Lorsque les cellules ganglionnaires de la rétine sont endommagées, un type très spécifique de molécules appelées groupes méthyle s’accumule dans l’ADN des cellules. En ce sens, le processus de récupération, produit une « déméthylation ».

Dans cet esprit, le travail semble être une récompense à théories qui comprennent le vieillissement comme un problème purement épigénétique cela pourrait être inversé même dans des tissus très complexes. Et c’est particulièrement intéressant car, comme le souligne Andrew Huberman, professeur à l’Université de Stanford, bien que « les effets de ces facteurs de transcription n’aient pas encore été testés chez l’homme, les résultats suggèrent qu’ils peuvent reprogrammer les neurones cérébraux de toutes les espèces ». Il y a un long chemin à parcourir, mais il faut garder un œil dessus.

Image | Pierre Acobas