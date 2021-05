Ces scientifiques ont tiré des « balles tardigrades », pour des raisons scientifiques

Peu de choses vivantes plus fascinantes que les tardigrades. Ces petites créatures sont connues pour être pratiquement indestructibles, jouant dans des histoires célèbres telles que leur arrivée sur la Lune. Précisément à cause de cet événement et à cause des caractéristiques des tardigrades, dans une nouvelle expérience, les scientifiques ont décidé de leur tirer dessus avec des armes à feu.





En avril 2019, un vaisseau spatial s’est écrasé sur la Lune lors de sa tentative d’atterrissage. Il y avait des tardigrades à l’intérieur pour une expérience et à la fin ils se sont dispersés sur la surface lunaire. Ont-ils survécu? C’est le grand doute.

Des survivants, mais jusqu’à un certain point

Un groupe de chercheurs de l’Université Queen Mary de Londres a récemment décidé tester la résistance des tardigrades. Dans le but de résoudre la question de savoir s’ils pouvaient survivre en entrant dans une atmosphère comme celle de la Terre ou en impactant une surface comme celle de la Lune, ils ont commencé à tirer sur des tardigrades.

Pour voir si les tardigrades résisteraient à un voyage sur une autre planète (par exemple à bord d’une météorite), placé des tardigrades congelés sur des balles en nylon. Ces balles ont été tirées avec un pistolet à air comprimé à deux temps à différentes pressions pour voir comment les tardigrades réagissent.

Les résultats? Les tardigrades ont survécu, à la surprise de quelques-uns. cependant, ils n’ont survécu que jusqu’à un certain point. À des vitesses inférieures à 900 mètres par seconde, les tardigrades sont sortis sains et saufs. Si le tir était à une vitesse plus élevée (et à des pressions de plus de 1,14 gigapascals), les tardigrades n’ont pas survécu.

Ceci, d’une certaine manière, réduit les chances de théorie de la panspermie. Cette théorie indique que la vie aurait pu atteindre la planète (ou n’importe quelle planète de n’importe quelle planète) à bord d’un objet qui voyage dans l’espace comme une météorite. Les retardigrades, qui sont parmi les êtres vivants les plus durs que nous connaissons, ne survivraient pas à la vitesse et à la pression d’une météorite.

Ces petites bestioles, comme nous l’avons vu, résistent au vide et sont même insensibles aux radiations. Par conséquent, ils pourraient résister aux voyages dans l’espace. Le problème serait voir comment ils vont dans l’espace ou comment ils atterrissent sur une autre planète sans finir par mourir.

Via | La science