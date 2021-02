Ces scientifiques européens vont construire le jumeau numérique de la Terre: un exploit ambitieux pour simuler les événements climatiques

Un groupe de scientifiques européens à Zurich a récemment commencé à travailler sur un plan ambitieux: construire un jumeau numérique de la planète. Avec une version virtuelle de la Terre, ils espèrent pouvoir visualiser différents scénarios de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de la planète en termes de changements climatiques et météorologiques. Plus elle est similaire à la Terre, plus elle sera précise. Bien sûr, pas tant que de ne pas le distinguer du vrai.





Comme ils le décrivent dans une recherche publiée dans Nature ces semaines-ci, l’idée est de créer une sorte de bac à sable Où peut étudier quels impacts sur la Terre et sa santé auraient des événements différents. Par exemple, qu’arriverait-il au niveau de la mer sur la côte de Barcelone si nous augmentions les températures de 0,5 degré Celsius au cours des quatre prochaines années?

Pour obtenir des données aussi précises la planète numérique simulée devra disposer d’une immense quantité de données collectées dans le monde réel. Le relief du globe entier, l’histoire météorologique des dernières décennies, les écosystèmes de chaque zone, sa flore et sa faune … Les chercheurs espèrent que tout cela les aidera à découvrir quelles étapes aideront et ne contribueront pas à atténuer changement climatique.

Destination Terre

Destination Earth est le nom du projet. C’est un programme de travail sur dix ans financé par l’Union européenne. De même, cela fait partie des objectifs plus larges de l’Union européenne tels que neutre en carbone d’ici 2050 (des mesures comme l’arrêt des véhicules à combustion entrent également en ligne de compte ici). Avec cette planète virtuelle, vous pourriez, par exemple, voir et comprendre l’impact de chacune des mesures que vous souhaitez prendre pour être plus respectueux de l’environnement. Autrement dit, trouver plus efficacement quelles mesures sont efficaces à moyen et long terme.

La chose intéressante ici sera de voir s’ils sont capables de le faire et combien de données il faudra. Un tel système est évolutif, donc cau fil du temps, vous pouvez saisir de plus en plus de données pour le rendre plus précis et intelligent. Cependant, les prévisions météorologiques sont l’un des domaines où le plus de ressources sont actuellement utilisées et où les supercalculateurs sont le plus utilisés. Si d’énormes quantités sont déjà nécessaires pour prédire peu de variables et dans certaines zones, la puissance nécessaire pour simuler un monde entier va être spectaculaire.

Ils indiquent que les données se produisant dans le monde réel seront continuellement incorporées dans le jumeau numérique pour le rendre plus précis. Autrement dit, si par exemple il y a un ouragan sur la côte atlantique, il sera ajouté au jumeau simulé et avec les répercussions qu’il a eues. De cette façon, ce sera un jumeau identique jusqu’au présent et donc affinez vos choix futurs prévus pour les rendre plus précis à ce qui peut réellement arriver.

Un facteur intéressant qui le distingue des systèmes de prévisions météorologiques actuels est qu’il comprendra beaucoup plus de données. Ils cherchent quoi inclure et prendre en compte l’activité humaine et les décisions aussi. C’est-à-dire de la déforestation ou des constructions humaines à la consommation d’énergie, de nourriture ou d’eau que nous réalisons. Nous verrons, dans quelques années, comment ce projet évolue.

