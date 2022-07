Ces Samsung Galaxy 6 reçoivent également la mise à jour Android de juillet

in

Si vous possédez un de ces smartphones Samsung, vous pourrez très prochainement le mettre à jour avec le dernier correctif de sécurité.

Encore un mois, Samsung l’a encore fait et il a été le premier fabricant à mettre à jour ses terminaux avec le dernier correctif de sécurité Android Et donc, alors que nous sommes à peine 5 jours après le début du mois de juillet, le géant coréen a déjà mis à jour à la fois le Samsung Galaxy A32 et le Samsung Galaxy S22.

Eh bien, aujourd’hui, un jour seulement après que Google a publié la mise à jour Android de juillet, nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé SamMobile, que 6 autres Samsung Galaxy reçoivent également cette mise à jour.

Samsung commence à déployer la mise à jour de juillet sur six autres appareils mobiles

Samsung a commencé à sortie mise à jour android juillet 2022 sur plus de smartphones dans votre famille Galaxy et ainsi de suite, Ces 6 appareils de la société coréenne reçoivent déjà cette mise à jour :

Galaxie S21

Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung GalaxyNote 10

Samsung GalaxyNote 10+

Galaxie A23

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy S21 d’Allemagne avec version du micrologiciel G99xBXXS5CVFBau Samsung Galaxy Note aux États-Unis avec le numéro de build N97xU1UEU7HVF1 et le Samsung Galaxy A23 d’Allemagne et de Russie avec version du micrologiciel A235FXXU1AVF3. Ces mises à jour devraient atteindre plus de régions au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité de juillet 2022, qui corrige plus de 60 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécuritécorriger les bogues généraux et améliore la stabilité de l’appareil.

La première version bêta de One UI 5.0 atteindra le Samsung Galaxy S22 dans seulement 3 semaines

Si vous possédez l’un de ces terminaux de la famille Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle trouve dans le menu de Réglages de votre appareil. Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

