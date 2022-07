Ces Samsung Galaxy 6 reçoivent également la mise à jour Android d’août

Samsung a commencé à mettre à jour certains de ses téléphones haut de gamme avec le correctif de sécurité d’août 2022.

Un mois de plus, Samsung a récidivé et alors que même Google n’a pas encore publié les détails du patch de sécurité Android pour le mois d’août, le géant coréen a déjà commencé à mettez à jour certains de vos terminaux haut de gamme avec cette dernière version.

Ainsi, après vous avoir récemment annoncé que Samsung avait déjà lancé cette mise à jour dans ses derniers fleurons, le Samsung Galaxy S22, voilà que, grâce au support XDA-Developers, nous venons d’apprendre que la firme coréenne a également commencé à déployer la mise à jour Android d’août sur 6 autres Samsung Galaxy haut de gamme.

Toute la série Galaxy S21 et Galaxy S20 reçoit le correctif de sécurité d’août

Samsung a publié la mise à jour Android d’août 2022 dans les membres de la série Galaxy S21, les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra et de la série Galaxy S20, les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Initialement, cette nouvelle version du logiciel est disponible en Allemagnemais il devrait atteindre le reste des régions du monde au cours des prochains jours.

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy S21 et le Galaxy S20 avec versions de firmware G99xBXXU5CVGB et G98xxXXUEFVG5respectivement, et inclut le correctif de sécurité d’août 2022, qui inclut améliorations de la confidentialité et de la sécurité et corrections de bogues.

Si vous possédez l’un de ces terminaux de la famille Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle trouve dans le menu de Réglages de votre appareil.

Samsung utilisera des processeurs Qualcomm dans tous les Samsung Galaxy S23

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

