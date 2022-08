Ces Samsung Galaxy 2019 haut de gamme reçoivent également la mise à jour Android d’août

La mise à jour Android d’août concerne les Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ et Galaxy S10e avec la version de firmware G97xFXXSGHVH2.

Samsung continue de mettre à jour tous ses terminaux, à la fois les plus actuels et ceux qui ont déjà deux ou trois ansavec le dernier correctif de sécurité Android.

Cela est démontré par le fait qu’après avoir récemment mis à jour le Samsung Galaxy S20 FE, le géant coréen a maintenant commencé à déployer la mise à jour Android d’août en Le Samsung Galaxy haut de gamme de 2019le Galaxy S10, le Galaxy S10+ et le Galaxy S10e.

La mise à jour d’août arrive sur la série Samsung Galaxy S10

Comme le confirme le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à lancer la mise à jour Android d’août sur les Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ et Galaxy S10e de divers pays européens, dont Allemagne, Grèce, Pologne, Suisse, Luxembourg et pays nordiques.

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy S10 dans ces régions européennes avec la version de firmware G97xFXXSGHVH2 et inclut le correctif de sécurité d’août 2022, qui est chargé de corriger une douzaine de vulnérabilités de sécurité telles que Fuite d’adresse MAC via Wi-Fi et Bluetooth, contrôle d’accès incorrect dans DesktopSystemUI ou ceux liés à Samsung DeX et Samsung Knox, corrigez une série d’erreurs générales dans l’interface utilisateur et améliorer la stabilité et les performances du terminal.

Samsung a lancé la série Galaxy S10 en 2019 avec Android 9début 2020 ils ont reçu OneUI 2 avec Android 10l’année suivante, ils ont obtenu la mise à jour de OneUI 3 avec Android 11 et au début de 2022, ils ont été mis à niveau vers OneUI 4 avec Android 12.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle trouve dans le menu de Réglages de votre appareil.

Ce Samsung Galaxy haut de gamme abordable reçoit également la mise à jour Android d’août

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

