Ces restes sont probablement mieux à éviter le lendemain

Il n’y a rien de pire que de voir de la bonne nourriture se perdre, mais parfois il n’y a plus de place à l’auberge pour tout manger. Beaucoup laissent des restes à manger le lendemain, mais il s’avère que manger certains restes peut en fait vous rendre malade.

Photo : Mgg Vitchakorn/Unsplash

Riz

Bien qu’il n’y ait aucun doute sur le fait que le riz est délicieux et incroyablement polyvalent, il n’est pas sage de conserver le riz plus longtemps que nécessaire. Il est préférable de tout manger, car les restes de riz peuvent vous rendre malade si vous ne les conservez pas correctement. Il est possible de manger des restes de riz, mais vous devez vous assurer de le mettre au réfrigérateur dans les deux heures suivant sa cuisson.

Fruit de mer

Bien que cela puisse être évident, cela vaut toujours la peine d’être mentionné. Garder vos restes de fruits de mer pour le lendemain n’est peut-être pas très sain pour vous. C’est parce que les bactéries peuvent se développer sur les poissons et cela pourrait vous faire tomber malade d’une intoxication alimentaire en un rien de temps.

Photo : Mike Bergmann/Unsplash

des œufs

La plupart d’entre nous savent que les œufs contiennent presque toujours de la salmonelle. Parce que les œufs doivent être cuits très spécifiquement pour tuer cette bactérie, il n’est pas sage de les conserver trop longtemps. S’ils ne sont pas cuits correctement en premier lieu, les laisser même quelques heures peut provoquer la multiplication de ces bactéries.