Ces photos de l’effondrement du télescope de l’observatoire Arecibo sont tout simplement déchirantes

Des images et des vidéos déchirantes ont documenté le début de la fin de l’un des télescopes les plus emblématiques du monde.

L’Observatoire Arecibo de la National Science Foundation à Porto Rico, connu pour ses études sur les astéroïdes et les extraterrestres et pour son apparition dans un film de James Bond, s’est effondré ce matin (1er décembre). La plate-forme de 900 tonnes suspendue au-dessus de l’antenne radio est tombée à 140 mètres dans la structure en dessous vers 8 heures du matin, heure locale, causant d’énormes dommages documentés en ligne.

Les images de la destruction sont tristes, bien que la situation n’ait pas été une surprise après que la National Science Foundation a annoncé il y a quelques jours qu’elle devrait mettre hors service l’observatoire à la suite de dommages causés par l’ouragan et les câbles au célèbre observatoire.

Image 1 sur 3 Cette vue aérienne montre les dommages à l’observatoire d’Arecibo après la rupture de l’un des principaux câbles retenant le récepteur à Arecibo, Porto Rico, le 1er décembre 2020. (Crédit d’image: Ricardo Arduengo / AFP via ) Image 2 sur 3 (Crédit d’image: Ricardo Arduengo / AFP via ) Image 3 sur 3 Cette vue aérienne montre les dommages à l’observatoire d’Arecibo après la rupture de l’un des principaux câbles retenant le récepteur à Arecibo, Porto Rico, le 1er décembre 2020. (Crédit d’image: Ricardo Arduengo / AFP via )

« Nous avons entendu un bruit fort, une forte détonation à l’extérieur de la salle de contrôle. Nous avons commencé à voir la chute éventuelle de l’observatoire », a déclaré Ángel Vázquez, chef des opérations de télescope et employé à Arecibo pendant quatre décennies. dans une vidéo publiée sur Twitter.

Pointant du doigt une grande photo-affiche des câbles soutenant la plate-forme d’Arecibo, Vázquez a déclaré qu’au cours de la semaine dernière, les personnes travaillant à l’observatoire ont vu des torons se détacher des trois câbles restants retenant la plate-forme d’un côté. Les torons étaient des signes certains d’une plus grande tension sur les câbles, car ils étaient moins nombreux à supporter le poids de la plate-forme, a-t-il déclaré.

« Finalement, ça a cédé », dit-il. L’autre côté de la plate-forme avait encore des câbles sous tension, a-t-il ajouté, de sorte que la plate-forme ne tombe pas soudainement, mais a mis environ 30 secondes à glisser dans l’antenne radio.

Des images de drone prises après l’effondrement montrent les tours de câbles froissées se trouvant sur le dessus de l’antenne, avec des morceaux de tour et d’autres débris dispersés dans la zone. De nombreuses photos postées sur par le photographe Ricardo Arduengo de l’Agence France-Presse montrent les éléments de l’antenne radio fendus au milieu par la force de la chute.

« Les ingénieurs sont sur place. Les priorités absolues sont le maintien de la sécurité sur le site et l’évaluation des dommages », NSF dit sur Twitter, avec un gros plan des dommages montrant un froissement dans le radiotélescope.

« Nous savions que c’était une possibilité, mais c’est toujours déchirant de voir », a déclaré Elizabeth Klonoff, vice-présidente de la recherche à l’UCF, dans un communiqué de la NSF. « La sécurité du personnel est notre priorité numéro un. Nous avons déjà des ingénieurs sur place pour aider à évaluer les dommages et à déterminer la stabilité et la sécurité de la structure restante. Nous continuerons de travailler avec la NSF et d’autres parties prenantes pour trouver des moyens de soutenir la science mission à Arecibo. «

