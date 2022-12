Ces personnages pourraient ne pas revenir pour la saison 3 de Bridgerton

Vous avez hâte que la saison 3 de Bridgerton apparaisse sur Netflix non plus ? Ce sont les personnages qui pourraient quitter la série.

Saison 3

La troisième saison de Bridgerton tournera autour du personnage de Colin Bridgerton. Penelope a le béguin pour Colin depuis un certain temps, donc le déroulement de cette histoire sera vu dans la prochaine saison. Selon l’actrice Nicole Coughlin, la tension entre les deux est à son comble dans la troisième saison. Elle raconte que tous les fans de Bridgerton peuvent s’attendre à de nombreux moments romantiques et intimes. Il a également été annoncé qu’un nouveau visage sera vu. À savoir, c’est Hannah New que vous connaissez peut-être grâce à son rôle dans la série Black Sails.

dire au revoir

Malheureusement, les fans de la série devront également dire au revoir à environ trois personnages. Ce seront probablement Edwina, Marina et Theo. Edwina, interprétée par Charithra Chandran, a déclaré dans le passé qu’elle était prête à revenir dans la série, mais malheureusement, cela ne semble plus être le cas. Marina est revenue brièvement dans la deuxième saison de la série, mais ce ne sera pas le cas dans la troisième saison. En fait, elle n’apparaît pas non plus dans le livre, sur lequel est basée la troisième saison. Il y a aussi de fortes chances que le personnage de Theo ne soit pas vu dans la saison 3 de Bridgerton. Pendant une courte période, Theo a été très intéressant pour Eloise, mais malgré leur lien spécial, il ne sera probablement pas vu dans la nouvelle saison.