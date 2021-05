Ces œuvres d’art vibrantes capturent la joie et le chagrin d’être asiatique-américain en ce moment

Pendant le Mois du patrimoine américain d’Asie et du Pacifique, AUJOURD’HUI partage l’histoire, la douleur, la joie et la suite de la communauté pour le mouvement AAPI. Nous publierons des essais personnels, des histoires, des vidéos et des offres spéciales tout au long du mois de mai.

Les œuvres d’art d’Amanda Phingbodhipakkiya, actuellement exposées dans des lieux emblématiques de la ville de New York, capturent un éventail de voix américaines d’origine asiatique. Les couleurs vibrantes et les lettres audacieuses sont distinctement joyeuses – ce qui peut sembler un choix surprenant, car elles ont été inspirées par la flambée continue de la violence anti-asiatique qui sévit dans le pays depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Mais pour Phingbodhipakkiya, la nature édifiante de l’imagerie est une partie importante du message.

L’œuvre de Phingbodhipakkiya exposée à Times Square. Maria Baranova pour Times Square Arts

«Je pense à des choses que nous ne pouvons pas voir à l’œil nu, des mondes microscopiques ou dans les confins de l’espace», a-t-elle déclaré à Craig Melvin de 45secondes.fr. « Mais je pense que nous pouvons aussi révéler la profondeur et l’émerveillement, la complexité, la beauté et la résilience des communautés de couleur. »

«Je ne pense pas que les Américains d’origine asiatique aient eu l’espace et la liberté de partager toute la gamme et la diversité de nos histoires, et il y a une telle beauté et une telle profondeur», a-t-elle ajouté.

Phingbodhipakkiya a basé les phrases de son art sur des expériences du monde réel. MK Luff

«Je ne t’ai pas rendu malade», lit-on sur l’un des dessins affichés sur les arrêts de bus.

Phingbodhipakkiya espère que son travail donnera «aux gens un sentiment de paix, un répit du chagrin, un sentiment de fierté». MK Luff

«Je ne suis pas votre bouc émissaire», déclare un autre.

Phingbodhipakkiya a déclaré que son travail se veut «vibrant, édifiant» et qu’elle cherche à dépeindre les communautés de couleur avec «respect, amour et joie». MK Luff

«Nous appartenons ici», déclare un troisième.

Phingbodhipakkiya, qui est thaïe et indonésienne, a déclaré que bon nombre des déclarations accrocheuses intégrées à son travail provenaient d’histoires réelles.

«Mes parents venaient de se faire crier dessus dans une épicerie, se faisant dire qu’ils devaient retourner d’où ils venaient», se souvient-elle. « Je suis monté dans le métro, c’était avant la fermeture de New York, et la personne à côté de moi m’a regardé et m’a dit: ‘Ew, dégueulasse. Éloigne-toi de moi.' »

La campagne «Je crois toujours en notre ville», créée par Phingbodhipakkiya, comprend également des peintures murales publiques. MK Luff

« Ce ne sont que quelques-unes des choses que j’aurais dites en réponse à ce qui m’est arrivé, mais aussi de manière générale, c’est à quoi ressemble le fait de se lever et d’utiliser notre voix. »

Phingbodhipakkiya a débuté en tant que chercheur sur la maladie d’Alzheimer, spécialisé en neurosciences. Pourtant, elle a toujours senti les arts l’appeler.

«Je pensais que je deviendrais chirurgien, ou une sorte de médecin», a-t-elle dit, ajoutant que l’origine immigrée de ses parents mettait l’accent sur la stabilité. «En grandissant, ma mère a particulièrement encouragé les domaines des STEM et les arts, bien que les arts n’aient jamais été censés être ma profession.

Elle a également passé du temps dans les restaurants de son père en grandissant, ce qui a éclairé sa démarche artistique.

Le travail de Phingbodhipakkiya réinvente les expériences de la vie réelle des membres de la communauté américano-asiatique. Maria Baranova pour Times Square Arts

«Les couleurs, les épices, les sons et le sentiment d’appartenance, le sens de la communauté que nous avons construit à l’intérieur de cette série de restaurants ont vraiment façonné mon travail», a-t-elle déclaré. « Vous voyez que mon travail est très coloré, vous voyez qu’il est vibrant, édifiant. Je dépeins des visages d’Asie-américaine et de Noir et Latinx avec dignité, avec respect et aussi avec amour et joie. »

Après être devenue artiste à plein temps, sa carrière a franchi une étape importante lorsque son travail a été présenté sur la couverture du magazine Time à la suite de la fusillade au spa en mars qui a tué huit personnes, dont six femmes d’origine asiatique, à Atlanta, où elle a grandi. en haut.

La commissaire Carmleyn P. Malalis de la Commission des droits de l’homme de New York prend la parole lors d’un rassemblement après l’attaque d’une femme philippine alors qu’elle se rendait à l’église. De nombreux participants portent les œuvres de Phingbodhipakkiya. @ NYCCHR / Twitter

Aujourd’hui, elle est l’artiste en résidence à la Commission des droits de l’homme de New York et est la visionnaire derrière la campagne « Je crois toujours en notre ville » avec des installations à Times Square, au Lincoln Center, au Brooklyn’s Atlantic Terminal et plus encore.

Les œuvres de Phingbodhipakkiya sont également exposées dans les stations de métro de New York. MK Luff

«J’espère que mon travail donnera aux gens un sentiment de paix, un répit du chagrin, un sentiment de fierté», a déclaré Phingbodhipakkiya. « Il y a de la place ici pour vos voix, pour votre chagrin, pour votre joie, pour votre rire. Il y a de la place ici pour votre cœur. »

