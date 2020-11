Ces nuages ​​à l’horizon (Opinion de Rubén López)

Le jeu dans le cloud et un avenir qui ne vient pas d’arriver

Quel est l’avenir des jeux vidéo?Les apprécierons-nous de la même manière que nous le faisons actuellement?Sommes-nous destinés à vivre dans ce système de console traditionnel pendant encore de nombreuses années? C’est drôle de se poser ces questions alors que cela fait littéralement deux semaines que les nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series X sont arrivées, mais je pense que nous devrions commencer à réfléchir à ce que seront les perspectives pour nous, les joueurs dans quelques années. Il est vrai que Sony continue de miser plus que jamais sur ce système exclusif superproduction avec ceux qui ont l’intention de dévaster à nouveau cette génération, comme ils l’ont fait lors de la précédente avec PlayStation 4: des lancements de plusieurs millions de dollars et des campagnes marketing excessivement agressives pour des jeux qui sortiront exclusivement pour leur écosystème. Parce que oui, nous ne parlons plus d’exclusivités de console – de nombreuses versions de PlayStation 5 sortent et sortiront également le 4, mais d’écosystèmes, Et c’est, en grande partie, grâce à un Microsoft qui joue depuis quelques années dans une autre ligue très différente de celle à laquelle nous sommes habitués: les services.

Xbox One, Xbox One X, One S, Série X, Série S, Game Pass, xCloud, … Tout est uni, personne et rien n’est laissé de côté. Une philosophie qui attire peu à peu toutes sortes d’utilisateurs avec la promesse de créer l’écosystème de jeu ultime, dans lequel chacun de leurs besoins est valorisé. Consoles haut de gamme, bas de gamme, service d’abonnement avec tout le catalogue à votre disposition et le jeu dans le cloud. Fondamentalement, ce qu’ils essaient de promouvoir de l’équipe dirigée par Phil Spencer sont les options et les installations auxquelles un consommateur de jeux vidéo doit faire face au quotidien, et c’est là que cette dernière option commencera à avoir une grande importance. Un clic et vous êtes dans ce jeu vidéo Ce à quoi vous attendiez énormément depuis des mois, sans avoir besoin de consoles ou de téléchargements, il vous suffit simplement d’une bonne connexion Internet et d’un téléphone mobile ou d’une télévision.

On parle beaucoup de nouveau Netflix de jeux vidéo Dernièrement et, bien sûr, Microsoft n’a pas été le premier, ni le dernier, à prendre le train en marche des jeux vidéo en streaming. Google avec Stadia, Amazon avec Luna, nvidia avec Geforce Now et, nous avons même vu des ports pour Nintendo Switch qui, en raison des limitations techniques évidentes de la console, ont atteint leur catalogue via le jeu dans le cloud, tels que est le cas de Contrôle il y a quelques mois. L’avenir est celui-ci, il n’y a plus de doute, c’est pourquoi toutes ces entreprises ont opté pour une technologie à fort potentiel, qui sera l’une des principales options pour consommer des jeux vidéo avec une accessibilité plus grande, meilleure et simple grâce à l’évolution continue de notre manière de consommer Internet. Cependant, aujourd’hui, ils n’ont pas réussi à dépasser ce point: celui des promesses et celui du potentiel futur, car le jeu dans le cloud n’a commencé que par une légère étincelle.

C’est une vraie merveille de reprendre votre jeu que vous aviez arrêté sur votre console ou PC juste en lui donnant un bouton sur le mobile, comme le permettent des services tels que Xbox ou nvidia, ce dernier étant peut-être celui qui a le plus grand potentiel pour ceux d’entre nous qui utilisent le PC comme principal outil de jeu. Pouvoir synchroniser des jeux compatibles depuis votre bibliothèque Steam, voire Uplay, était impensable jusqu’à présent. Terminez cette longue session de Assassin’s Creed Valhalla, allez dans une autre partie de la maison, ou dans la rue elle-même, connectez-vous et chargez ce même jeu pour continuer à jouer où vous voulez. Faites carrière dans Forza Horizon 4 sur le bus sur le chemin du retour parce que vous ne pouvez pas attendre. Ou entrer dans Destin 2 pendant les pauses de travail, car c’est à ce moment-là que vos amis sont disponibles pendant un petit moment. C’est, clair et simple, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui élargit à de nouvelles limites les murs que les jeux vidéo eux-mêmes ont toujours plantés pour nous en raison de leur nature de divertissement plus traditionnelle. Jouez où, quand et comme vous le souhaitez. Tout cela sans dépenser les 500 euros traditionnels ni avoir à monter un PC dans des conditions.

Le problème vient, même ainsi, des limitations mêmes que ce jeu dans le cloud apporte avec lui. Le plus évident: tout le monde n’a pas, ou ne peut pas se permettre, un tarif Internet à la fois mobile et domestique, avec lequel vous pouvez jouer où, quand et comment vous le souhaitez. Quelque chose de très courant dans un territoire comme l’Espagne, où même la 5G n’est pas encore totalement implantée. Lag, déconnexions, imput lag et, en bref, de nouveaux problèmes que nous n’avions généralement pas sur les consoles traditionnelles, du moins lorsqu’il s’agit de jeux non multijoueurs.

Au cours des derniers jours, en fait, J’ai eu la chance d’avoir le contrôleur mobile Kishi entre mes mains grâce à Razer Espagne, avec lequel nous pouvons jouer avec notre appareil comme s’il s’agissait d’une Nintendo Switch. Une poignée simple, légère et très fonctionnelle pour connecter les deux extrémités du Kishi autour du téléphone avec une prise USB Type C qui se connecte directement à l’appareil, sans avoir besoin de charger, offrant un confort aux commandes qui n’est pas obtenu avec des adaptateurs typiques pour commandes traditionnelles ou par Bluetooth. Le Razer Kishi transforme notre mobile en une console portable, avec un design familier si nous sommes des joueurs réguliers, qui trouve son plus grand avantage dans sa compatibilité totale avec les services de jeux en diffusion comme Xbox xCloud, Nvidia GeForce Now ou Stadia. Pour cette raison, en profitant de l’occasion pour tester cette commande particulière, Je me suis préparé à me présenter pour la première fois au jeu dans le cloud et ainsi voir de première main son état actuel sur les différentes plateformes.

Avec un taux de 600 mégaoctets loués à domicile, alors qu’avec certains jeux moins exigeants je n’ai eu aucun problème, comme les indies ou dans lesquels le mouvement aux commandes n’est pas le plus pertinent, il y en a d’autres dans lesquels J’ai remarqué que le cloud gaming avait un long chemin à parcourir. Le plus gros problème, le décalage d’entrée, très remarquable dans un Forza Horizon 4 – parmi d’autres – que j’ai vu mes mouvements enregistrés avec la télécommande quelques secondes après les avoir exécutés avec le Razer Kishi, peu importe où dans la maison j’étais plus ou moins près du routeur. J’imagine que cela dépend aussi du type de fournisseur que nous avons contracté, la vérité est que je ne sais pas, et le simple fait de rencontrer des problèmes pour lesquels je ne trouve pas d’explication ne fait que brouiller mon expérience avec ces services. Avec une console, il est rare que quelque chose ne fonctionne pas comme il se doit, mais avec le jeu sur diffusion De nouvelles variables interminables entrent en jeu à traiter. Si un jour vous n’avez pas Internet pour une raison ou une autre, vous ne pouvez rien jouer, et c’est un problème très important en ce moment pour une technologie qui commence à être qualifiée de substitut à ces consoles traditionnelles. Ce n’est évidemment pas quelque chose à attribuer complètement à ces services en tant que tels, mais aux infrastructures Internet dont nous disposons actuellement. OUCeux-ci n’évoluent pas aussi vite que les besoins d’un secteur comme les jeux vidéo qui ne fait que croître à pas de géant année après année. Et, parfois, la précipitation pour obtenir un produit qui n’est pas encore prêt pour le marché auquel il va faire face nous fait prendre les mauvaises décisions, comme c’est le cas avec Stadia.

Parce que si nous voulons vraiment oublier la PlayStation ou la Xbox en service, nous devons introduire des infrastructures suffisamment étendues et accessibles à tous avec lesquelles nous n’avons vraiment pas besoin de dépenser une fortune toutes les quelques années sur du nouveau matériel pour profiter de nouveaux jeux. Et cela, en ce moment, n’est tout simplement pas le cas. Au moment où vous ne disposez pas d’un tarif Internet approprié, vous êtes exclu de cet avenir des jeux vidéo. Et c’est vraiment dommage, car voir des inventions comme le Razer Kishi qui tentent de maximiser de nouveaux marchés comme le jeu mobile, on voit le vrai potentiel qu’auront ces technologies dans quelques années. Car oui, le Netflix des jeux vidéo est venu pour rester avec nous depuis longtemps, mais aujourd’hui ce n’est rien de plus que cette tempête que nous voyons approcher au loin mais qui ne vient pas de se briser.