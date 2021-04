Ces nouvelles chaussures pour bébé Yoda apporteront le pouvoir de la force à vos pieds

Les sneaks de Baby Yoda arrivent juste à temps pour l’été. Et ils promettent d’apporter la Force du confort à vos pieds. L’un des plus grands succès à sortir sur Disney + était Le mandalorien. Contrairement à la réaction plutôt controversée que la trilogie consécutive a reçue, les critiques de The Mandalorian ont été principalement positives, mais non sans sa juste part de controverse. Officiellement, il raconte l’histoire d’un chasseur de primes galactique connu sous le nom de Din Dijarin (Pedro Pascal), alias The Mandalorian. Cependant, comme tout le monde le sait, la véritable star de la série et celle responsable d’une grande partie de la popularité de la série est un Grogu, alias The Child. Pourtant, bonne chance pour trouver quelqu’un qui se réfèrerait à lui comme autre chose que Baby Yoda.

Il est prudent de dire que, à la suite de la sortie de Le mandalorien, Baby Yoda a été partout. Outre des vidéos Internet hilarantes et des mèmes parodiant les actions du personnage au cours des deux premières saisons de la série, nous avons vu plusieurs morceaux de Guerres des étoiles marchandise qui porte l’image de l’adorable bébé vert de cinquante ans aux pouvoirs cosmiques. Récemment, il a été annoncé que la dernière nouveauté de cette longue gamme de matériaux était de nouvelles baskets.

Ces nouvelles chaussures mandaloriennes unisexes The Child sont non seulement sous licence officielle, mais également exclusives. Le fabricant de ces chaussures est Fun.com, qui propose plusieurs autres produits The Child pour que les gens puissent en profiter. Tels que des porte-clés, des figurines d’action, des tasses à café, des tee-shirts, des sacs à dos et bien plus encore. Cette marchandise comprend également des pièces représentant Baby Yoda aux côtés de son père adoptif Din Djarin, ou tout seul.

La description officielle indique que The Child Unisex Mandalorian Shoes « comportera une palette de couleurs verte et noire avec des accents de blanc et de rose pour donner vie au visage de l’énigmatique » Grogu « . ressentez qui vous fera ressentir la Force (du confort). » On trouve également sur le site que le matériau de la chaussure est entièrement fabriqué par l’homme avec une tige en simili cuir, des semelles en vinyle, des graphiques imprimés sur l’ensemble et des semelles intérieures en mousse coussinées.

Comme les chaussures mandaloriennes unisexes pour enfants sont unisexes, elles peuvent être appréciées par les hommes et les femmes, quel que soit leur sexe. Le site Web Fun.com répertorie la gamme de pointures allant de la taille 5 à 9 1/4 « à la taille 12 à 11 ». Ce qui devrait permettre à toute personne aimant Baby Yoda de les acheter. Bien que malheureusement pour ceux qui meurent d’envie d’avoir ce produit sur leurs pieds, quiconque veut une paire devra attendre un peu plus longtemps.

À l’heure actuelle, la date de livraison estimée de la chaussure est fin juillet. À l’heure actuelle, le prix officiel des chaussures mandaloriennes unisexes pour enfants n’est que de 39,99 € et est disponible en pré-commande. Bien que malheureusement pour certains, les précommandes ne peuvent pas être achetées ou expédiées avec un autre article, et ne peuvent pas non plus bénéficier de réductions. Le paiement intégral est requis pour acheter l’article, et un e-mail de confirmation sera envoyé une fois que les chaussures enfant unisexes mandaloriennes auront été expédiées. Les informations contenues dans cet article proviennent initialement de Nerdist et Fun.com.

Sujets: The Mandalorian, Baby Yoda, Star Wars, Streaming, Disney Plus