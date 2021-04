Ces merveilleux LG: les neuf téléphones LG les plus innovants et les plus mémorables de leur histoire (et quelques extras)

Il n’y aura plus de téléphones LG. La société a annoncé la fermeture de sa division mobile, mettant fin à une carrière de plus de 20 ans dans le secteur avec une bonne dose de hauts et de bas dans lesquels il y avait de la place pour une bonne quantité de mobiles légendaires. Ici, nous vous montrons neuf d’entre eux et une balle supplémentaire.

Le jour où LG a annoncé la cessation de son activité dans la fabrication de téléphones mobiles semble le bon moment à retenir les mobiles les plus innovants, révolutionnaires et mémorables créés par LG tout au long de son histoire.

LG Crystal (2009)

Nous commençons notre liste chronologiquement avec le LG Crystal 2009, le seul de notre liste qui remonte à l’ère pré-Android. Autrement dit, il s’agit de un téléphone multifonction de la fin de l’ère des téléphones multifonctions, avec Wi-Fi et applications.

Avec un écran TFT de 3 pouces, un appareil photo de 3 mégapixels, le LG Crystal se démarque par son clavier coulissant et entièrement transparent. Ce clavier pourrait être utilisé à la fois comme clavier T-9 traditionnel et pour effectuer des gestes pour lancer des applications. Son prix de lancement était de 450 euros.

LG Optimus 3D (2011)

Le LG Optimus 3D est l’un de ses téléphones fous qui abondait aux débuts d’Android et qui serait difficile à reproduire aujourd’hui. Était un mobile avec 3D sur les quatre côtés: Avec des caméras pour capturer des images 3D (ou des stéréogrammes) et un écran capable d’afficher du contenu 3D sans avoir besoin de lunettes.

Avec 512 Mo de RAM et un processeur dual-core 1 GHz, le LG Optimus 3D n’était pas à la pointe de la puissance, mais il a été l’un des premiers à vous permettre prendre des photos 3D et les visualiser en 3D sur le même téléphone, avec une interface intégrant des éléments 3D et un connecteur HDMI. Son prix de départ était de 220 euros.

LG DoublePlay (2011)

Un autre mobile de la même année, et qui n’a laissé personne indifférent était le LG DoublePlay, qui combinait trois éléments rarement vus ensemble: Clavier QWERTY, corps coulissant et écran secondaire. Il avait un Snapdragon Scorpion 1 GHz, 512 Mo de RAM et un écran principal de 3,5 pouces.

En 2011, les téléphones mobiles avec un clavier QWERTY coulissant étaient encore relativement courants, mais pas ceux qui au milieu du clavier, ils incorporaient un écran secondaire -de 2 pouces- avec lequel vous pouvez exécuter certaines applications spéciales telles que la visualisation de SMS, la vérification du calendrier ou la lecture de musique. Son prix de départ était de 150 € avec un contrat.

LG Nexus 5 (2013)

Sur un terrain plus banal et en dehors du truc, LG peut se vanter d’avoir fait partie du groupe restreint de fabricants qui a travaillé avec Google pour lancer un terminal Nexus. Parmi ceux-ci, le Nexus 5 de 2013 est l’un des plus solvables, obtenant une note moyenne de 8,5 dans notre analyse.

Avec un écran de presque 5 pouces et résolution Full HD (Une nouveauté importante par rapport au Nexus 4, également de LG), le Nexus 5 avait le puissant Snapdragon 800, 2 Go de RAM et un appareil photo principal de 8 mégapixels, avec un design emblématique et un Android pur. Sept ans plus tard, il n’a pas mal vieilli.

LG G2 (2013)

Les téléphones portables sont comme les melons: certains sortent bien et d’autres moins. Dans le long terme de LG sur les mobiles Android, le LG G2 représente le point culminant de LG, le modèle dans lequel presque tout s’est bien passé. Dans notre analyse, il a récolté une note moyenne de 8,8.

Le LG G2 s’est distingué par son écran IPS Full HD de 5,2 pouces et ses cadres réduits sur ses côtés et pour combien il a donné de lui-même en autonomie la batterie de 3000 mAh à bord. Avec Snapdragon 800, 2 Go de RAM et caméra arrière de 13 mégapixels. Son prix de départ était de 599 euros.

LG G Flex (2013)

Cela ressemble au résultat de mettre le téléphone dans votre jean et de vous asseoir sans pitié, mais le LG G Flex est un téléphone portable réel et assez fou que la société a publié en 2013 en tant que excentrique haut de gamme avec écran incurvé et flexible.

L’utilité de l’écran incurvé reste en cause, avec un panneau flexible de 6 pouces (un peu grand pour l’époque) qui était légèrement flexible, jusqu’à ce qu’il puisse être complètement aplati. Comme si ce n’était pas assez bizarre, l’arrière avait un couche auto-réparatrice capable de cacher les petites rayures. Il a été lancé pour 799 euros.

LG V10 (2015)

LG nous a sorti de la monotonie de la chaîne de mobiles pratiquement identiques de 2015 avec le LG V10, qui incorporait un écran secondaire en haut du mobile, juste au-dessus de l’écran principal de 5,7 pouces.

En pratique, le résultat était quelque chose comme l’arrière-arrière-grand-père de l’encoche ou du piercing à l’écran, car cette ligne supplémentaire dans laquelle à peine une poignée d’icônes pouvaient s’adapter augmentait le pourcentage de l’écran à l’avant. Le LG V10 a été lancé avec Snapdragon 808, 4 Go de RAM et un appareil photo 16 mégapixels, pour 699 euros.

LG G5 (2016)

2016 a été l’année des mobiles modulables, avec l’arrivée du Moto Z et de ses Moto Mods et du LG G5, qui pouvait s’ouvrir en bas pour présenter certains des modules disponibles. Peu ont été créés, avec un module DAC Hi-Fi 32 bits et un module de batterie supplémentaire axé sur la photographie.

Avec Snapdragon 820, écran 5,4 pouces 554 dpi et double caméra arrière 16 mégapixels, le LG G5 était un pari risqué Et, d’une certaine manière, le pari ne s’est pas très bien passé. Les résultats financiers ont mis en évidence la faiblesse des ventes du LG G5 et la société abandonnait la modularité dans son prochain haut de gamme. Il a été lancé pour 660 euros.

LG Wing (2020)

Le mobile innovant le plus récent de LG est sans aucun doute le LG Wing, dont les caractéristiques et l’apparence ne diffèrent pas beaucoup des autres mobiles 5G actuels, à une petite différence près: il a un écran secondaire qui se retourne avec une torsion.

On a vu de nombreux mobiles avec deux écrans: derrière, devant, séparément … mais jusqu’au LG Wing on n’avait pas vu un mobile avec des écrans en forme de crucifix. Plus d’écrans, plus de productivité et Android 2020 est mieux préparé pour les écrans secondaires. Avec Snapdragon 765G et triple caméra 64 MP avec cardan, le LG Wing a été mis en vente pour 1099 euros en tant que milieu de gamme haut de gamme avec une tournure inattendue.

Extra: LG Rollable (?)

Il y a quelques mois, et avant que les rumeurs de vente ou de fermeture possible de la division mobile de LG ne s’intensifient, la société nous a brièvement montré le LG Rollable. C’était un concept mobile avec écran enroulable, capable de redimensionner.

Avec un mécanisme automatique par lequel l’écran se dilate ou se contracte, l’écran LG Rollable varie de 6,4 à 7,4 pouces. On doutait que LG finisse par le commercialiser et, après l’annonce de la fermeture de la division mobile, LG a confirmé que le LG Rollable ne se matérialiserait pas. Repose en paix.