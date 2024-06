Ces lycéens viennent de révolutionner le monde de l’électronique avec cette simple carte à puce minifiée à l’extrême pour un usage insolite

Des Lycéens révolutionnent la technologie réseau avec un commutateur économique et minuscule.

Des adolescents passionnés de robotique ont développé le commutateur réseau le plus petit et le moins cher du monde, un exploit qui pourrait révolutionner la façon dont nous concevons et utilisons les technologies réseau aujourd’hui.

Lire aussi :

Innovation en Ethernet à Petit Prix

Une équipe de robotique d’un lycée a pris l’initiative de créer un dispositif répondant à leurs besoins spécifiques pour un véhicule sous-marin télécommandé (ROV). Ne trouvant aucun commutateur Ethernet intégré abordable adapté à leur projet, ces étudiants débrouillards ont conçu le mrxSwitch v2.0, un commutateur compact offrant cinq ports Ethernet à 100 Mbps chacun, dans un boîtier de seulement 44,9 mm x 42,2 mm. Cette petite merveille coûte seulement 7 $, rendant la technologie réseau accessible comme jamais auparavant.

Une Conception Réfléchie

Le développement du mrxSwitch n’était pas sans défis. L’équipe a dû naviguer à travers des recherches intensives durant l’été et poursuivre leur travail pendant l’automne. Le résultat est un commutateur basé sur une architecture compacte et économique, intégrant un circuit intégré de commutation non géré de haute performance. En interne, une carte à circuit imprimé à quatre couches aide à minimiser les interférences, garantissant une intégrité du signal conforme ou supérieure aux normes Ethernet IEEE 802.3.

Technologie et Innovation

L’innovation ne s’arrête pas à la conception physique du commutateur. L’équipe de Murex Robotics a également apporté des innovations significatives dans la gestion des composants électroniques, choisissant des magnétiques externes et des connecteurs Molex Picoblade pour optimiser le commutateur pour les applications embarquées. Utilisant le logiciel KiCAD pour le design, ils ont intégré des composants comme les magnétiques QT24A23 et HY601680, ainsi qu’un régulateur linéaire 3.3V pour une meilleure intégrité du signal.

Avantages Distinctifs du mrxSwitch v2.0

Le mrxSwitch v2.0 se distingue non seulement par sa taille et son coût, mais également par son efficacité et sa facilité d’intégration dans divers projets, y compris les ROV, les véhicules sous-marins autonomes, l’électronique grand public, et les projets DIY où l’espace est limité. Ce commutateur est idéal pour toute application nécessitant une solution réseau compacte et économique.

Améliorations Futures et Collaboration

L’équipe envisage déjà des améliorations pour rendre le commutateur encore plus petit et plus efficace. Parmi les priorités, optimiser la disposition du circuit imprimé et remplacer le régulateur de tension linéaire par un convertisseur DC-DC à haute fréquence pour une meilleure gestion de la chaleur. De plus, l’intégration d’une EEPROM pour faciliter la configuration et l’adaptation aux systèmes variés est prévue.

Un Esprit de Collaboration Ouverte

Encourageant la collaboration, l’équipe de Murex Robotics invite la communauté des passionnés à explorer et améliorer leur design. Les détails de leur recherche en open-source sont disponibles sur GitHub, permettant à chacun de contribuer à l’évolution de ce produit novateur.

Cet article explore comment une équipe de lycéens a défié les normes industrielles en créant le commutateur réseau le plus petit et le moins cher du monde. Ce développement non seulement ouvre la voie à des innovations accessibles dans le domaine des technologies réseau, mais il stimule également une culture de collaboration et d’innovation ouverte parmi les jeunes technologues.

Source : MUREX Robotics