CES: Le Dell UltraSharp 40 est le premier moniteur WUHD de 40 pouces

Les moniteurs PC avec un écran de 40 pouces sont très inhabituels. Au CES 2021, Dell a présenté l’UltraSharp 40, un modèle ultra-large avec une résolution WUHD et Thunderbolt 3.

Même dans le secteur hautement concurrentiel des moniteurs, il y a encore quelque chose comme des premières mondiales. Dell en a présenté un au CES 2021. Le nouvel UltraSharp 40 est le premier modèle de 40 pouces doté d’un écran WUHD. Cela signifie qu’il possède avec 5 120 × 2 160 pixels une résolution Ultra HD étendue sur un écran incurvé et est disponible au format 21: 9.

Nombreuses options de connexion et utilisation comme hub USB

Selon Dell, l’écran avec sa dalle IPS atteint une luminosité maximale de 300 nits et une couverture de 98% de l’espace colorimétrique DCI-P3. Ceci est pertinent pour les films HDR. Il peut être connecté via HDMI 2.0 ou DisplayPort 1.4. Alors que seulement 30 images par seconde sont possibles via HDMI, le DisplayPort peut pleinement utiliser les 60 Hz pris en charge par le panneau. Le temps de réponse doit être compris entre cinq et huit millisecondes.

Un port Thunderbolt 3 est également disponible. Ceci est particulièrement adapté pour connecter des ordinateurs portables correctement équipés car le moniteur peut les charger jusqu’à 90 watts en même temps. Il existe également un port USB-C, quatre ports USB-A (tous 3.2 Gen.2) et un port de type B, de sorte que l’UltraSharp 40 peut également fonctionner comme un concentrateur USB. En plus de cela, il y a aussi deux haut-parleurs intégrés de 9 watts et une prise casque.

Moniteur géant avec un prix énorme

Le Dell UltraSharp 40 basé sur le nom du modèle U4021QW entend, sera proposé aux Etats-Unis pour environ 2 100 dollars américains (l’équivalent d’un bon 1700 euros hors taxes) et sera disponible à partir de fin janvier. Le fabricant n’a pas encore fait de commentaires sur les prix et la disponibilité en Europe. De plus, il devrait également y avoir une version 38 pouces du U3821DW. Cependant, il est livré avec une résolution inférieure de 3840 x 1600 pixels et se passe également de Thunderbolt et DisplayPort. Le prix est toujours élevé à un peu moins de 1 400 €.