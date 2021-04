Ces lapins mutants marchent sur deux pattes depuis des générations – les scientifiques ont enfin compris pourquoi

Depuis plus de décennies une lignée de lapins en France a marché sur ses deux pattes avant. Un comportement très inhabituel pour les lapins mais qui est connu depuis 1935 quand il a été découvert pour la première fois chez un lapin à Paris. Maintenant, il y a enfin une explication rationnelle à cela.





La variété de lapins connue sous le nom d’Alfort est celle qui partage cette façon particulière de se déplacer. Le lapin, pour bouger, il préfère simplement utiliser ses deux pattes avant et marcher avec elles au lieu de sauter avec les pattes arrière. Mais en plus de cette façon de bouger, vous êtes également plus enclin à développer des cataractes ou à devenir aveugle.

Au jour d’aujourd’hui ont continué à survivre après tant de générations et malgré la sélection naturelle pour ne durer que pour les plus adaptés. Ces lapins en milieu naturel finissent par disparaître après quelques générations car, par exemple, ils ne peuvent pas courir rapidement sur leurs deux pattes avant. Pourquoi ont-ils survécu alors? Parce que les scientifiques ont maintenu la lignée pendant des décennies afin d’étudier ce qui s’y passe. Et ils disent qu’ils l’ont découvert.

Les lapins de cette lignée sont également susceptibles de développer des cataractes et de devenir aveugles.

Une question de gènes

Dans une étude publiée dans PLOS Genetics, un groupe de chercheurs souligne que les lapins présentant ces caractéristiques ont en fait une mutation génétique. Analyser l’ADN de cette lignée de lapins et en la comparant avec d’autres qui ne souffrent pas de ces caractéristiques, ils ont trouvé le problème.

La mutation Il se trouve sur le premier chromosome appelé RORB et fait référence à une protéine du même nom. On s’attendait à ce qu’il y ait une mauvaise coordination dans la moelle épinière entre les pattes avant et arrière. Lors de l’analyse des lapins, ils se sont rendu compte qu’il y avait une absence significative d’interneurones en raison de cette mutation, empêchant ainsi les lapins de sauter sur leurs pattes arrière.

L’étrange démarche des lapins d’Alfort n’est cependant pas génétiquement implémentée. C’est-à-dire, qu’ils marchent sur deux pattes avant est quelque chose qu’ils font comme solution pour ne pas pouvoir utiliser leurs pattes arrière, mais ce n’est pas quelque chose de né. Les chercheurs disent qu’ils n’ont pas vu cela causer de la douleur ou de la souffrance par rapport à ceux qui sautent et courent de manière orthodoxe.

le les mutations génétiques se produisent naturellement et parfois ils sont en faveur tandis que d’autres fois ils sont contre. C’est la sélection naturelle chargée de décider quelle est la meilleure option au fil du temps. Cependant, ces dernières années, les changements génétiques sont de plus en plus entre nos mains. A travers CRISPR, il y a ceux qui cherchent à éditer les gènes humains pour améliorer les générations futures, corriger 89% des mutations associées aux maladies congénitales ou ne permettre que quatre heures de sommeil sans être fatigués, par exemple.

Via | Smithsonian

Plus d’informations | PLOS Génétique