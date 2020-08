Ces jeux sortiront en 2020 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC

Mise à jour du 26 juin 2020: En raison de la pandémie corona, il y a également de nombreux rendez-vous, événements, foires, congrès et événements de jeux dans la zone de jeux a été reporté. Nous continuerons à mettre à jour régulièrement cette liste de versions des jeux les plus importants afin que vous ayez toujours un aperçu des dates de sortie actuelles.

L’année du jeu 2020 en un coup d’œil

La première moitié de 2020 s’annonce plutôt prometteuse, après tout, des titres comme «The Last of Us 2», «Marvel’s Iron-Man VR», «Ghost of Tsushima» et «Death Stranding» de Kojima nous attendent sur PC.

Afin que vous soyez toujours au courant des jeux qui sortiront entre janvier et décembre 2020 pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, nous vous offrons à tout moment un aperçu parfait ici sur PlayCentral.

Meilleurs jeux en janvier 2020

Meilleurs jeux en février 2020

4 février – Zombie Army 4: Dead War (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 11 février – Yakuza 5 (PS4)

(PS4) 14 février – Rêves (PS4)

(PS4) 20. février – Construction Apex (PS4, PC)

(PS4, PC) 25 février – Hôpital Two Point (PS4, Xbox One)

(PS4, Xbox One) 28 février – One Punch Man: un héros que personne ne connaît (PS4, Xbox One, PC)

Meilleurs jeux en mars 2020

11 mars – Ori et la volonté des feux follets (Xbox One, PC)

(Xbox One, PC) 13 mars – Nioh 2 (PS4)

(PS4) 13 mars – Conte de fées (PS4, Nintendo Switch, PC)

(PS4, Nintendo Switch, PC) 20 mars – Doom éternel (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 20 mars – Doom 64 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

(PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC) 20 mars – Animal Crossing: Nouveaux horizons (Nintendo Switch)

(Nintendo Switch) 23 mars – Demi-vie: Alyx (VR)

(VR) 27 mars – One Piece: Guerriers pirates 4 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

(PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC) 31 mars – Persona 5 Royal (PS4)

Meilleurs jeux en avril 2020

Meilleurs jeux en mai 2020

15 mai – Les Avengers de Marvel (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 19 mai – Terre en friche 3 (PS4, Xbox One, PC)

3 (PS4, Xbox One, PC) 22 mai – Maneater (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

(PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC) 26 mai – Donjons Minecraft (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

(PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC) 26 mai – The Elder Scrolls Online: Greymore (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Meilleurs jeux en juin 2020

2 juin – Valorant (PC)

(PC) 5 juin – Command & Conquer: Remasterisé (PC)

(PC) 16 juin: Desperados 3 (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 19 juin – Le dernier d’entre nous 2 (PS4)

(PS4) 19 juin – Burnout Paradise Remasterisé (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

(PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC) 23 juin – SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Juin 2020 – Griftlands (PS4)

(PS4) Juin 2020 – Hellpoint (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Meilleurs jeux en juillet 2020

Meilleurs jeux d’août 2020

4 août – Skully (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

(PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC) 7 août – Fast and Furious: Carrefour (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 7 août – Horizon Zero Dawn (Portage PC)

(Portage PC) 11 août – Royaume d’Amalur: Reckoning (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 18 août – Microsoft Flight Simulator (PC)

(PC) 27 août – Final Fantasy Crystal Chronicles: édition remasterisée (Nintendo Switch)

(Nintendo Switch) 27 août – Simulateur de chirurgien 2 (PC)

(PC) 28 août – Wasteland 3 (PC)

(PC) 28 août – Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions (PS4, Nintendo Switch, PC)

(PS4, Nintendo Switch, PC) 28 août – Projet Cars 3 (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 28 août – Windbound: Brave la tempête (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

(PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC) Août 2020 – Serious Sam 4 (PC, Google Stadia)

Meilleurs jeux en septembre 2020

1er septembre – Récolte de fer (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 4 septembre – Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 8 septembre – Royaumes d’Amalur: Reckoning (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 18 septembre – Champs de bataille WWE 2K (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PC)

(PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PC) 25 septembre – Port Royale 4 (PC)

(PC) 25 septembre – Mafia: édition définitive (PS4, Xbox One, PC)

Meilleurs jeux d’octobre 2020

2 octobre – Star Wars: Escadrons (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 2 octobre – Crash Bandicoot 4: il est temps (PS4, Xbox One, Xbox Series X)

(PS4, Xbox One, Xbox Series X) 8 octobre – Balade 4 (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 9 octobre – FIFA 21 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

(PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC) 9 octobre – DiRT 5 (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) le 20 octobre – Lego Star Wars: La saga Skywalker (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 29 octobre – Watch Dogs: Légion (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 30 octobre – L’anthologie des images sombres: Little Hope (PS4, Xbox One, PC)

Meilleurs jeux en novembre 2020

Meilleurs jeux en décembre 2020

Jusqu’à présent sans date de sortie spécifique

Amnésie: renaissance (PS4, PC) (4e trimestre)

(PS4, PC) (4e trimestre) Descente profonde de l’Aquanox (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Axiom Verge 2 (Nintendo Switch) (4e trimestre)

(Nintendo Switch) (4e trimestre) La chute de Babylone (PS4, PC)

(PS4, PC) Porte de Baldur 3 (PC) (2020)

(PC) (2020) Bayonetta 3 (Nintendo Switch) (2020)

(Nintendo Switch) (2020) Biomutant (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Sanglant: Rituel de la nuit (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

(PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC) Conan invaincu (PC)

(PC) Comanche (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Cuphead – Le délicieux dernier plat (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Descente (PC)

(PC) Desperados 3 (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Les colons 2020 (PC)

(PC) Lumière mourante 2 (PC) (inconnu)

(PC) (inconnu) Échapper à Tarkov (PC)

(PC) Empire du péché (PS4, Xbox One, PC) (2020)

(PS4, Xbox One, PC) (2020) Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition (PS4, Nintendo Switch) (3e trimestre 2020)

(PS4, Nintendo Switch) (3e trimestre 2020) Simulateur de vol 2020 (Xbox One, PC) (3e trimestre)

(Xbox One, PC) (3e trimestre) Everspace 2 (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Godfall (PS5, PC) (4e trimestre)

(PS5, PC) (4e trimestre) Mis à la terre (Xbox One, PC)

(Xbox One, PC) GTFO (PC)

(PC) GTR 3 (Xbox One, PC)

(Xbox One, PC) Dieux et monstres (PS4, Xbox One, PC, Stadia, Switch) (2ème trimestre 2020)

(PS4, Xbox One, PC, Stadia, Switch) (2ème trimestre 2020) Harvest Moon: un monde (Nintendo Switch) 4e trimestre

(Nintendo Switch) 4e trimestre H alo infini (Xbox One, PC) (2021)

(Xbox One, PC) (2021) Insurrection: Tempête de sable (PS4, Xbox One) (2ème trimestre)

(PS4, Xbox One) (2ème trimestre) Dans la vallée des dieux (PC) (2020)

(PC) (2020) Monstre 2 (PS4, Xbox One, PC) (4e trimestre 2020)

(PS4, Xbox One, PC) (4e trimestre 2020) Monture et lame 2 (PS4, Xbox One, PC) (2020)

(PS4, Xbox One, PC) (2020) Outriders (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) (décembre 2020)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) (décembre 2020) Phoenix Point (Xbox One, PC)

(Xbox One, PC) Pokémon Sommeil (Android, iOS) (2020)

(Android, iOS) (2020) Psychonautes 2 (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Quarantaine Rainbow Six (PS4, Xbox One, PC) (3e trimestre 2020)

(PS4, Xbox One, PC) (3e trimestre 2020) Prêt pas prêt (4e trimestre 2020)

(4e trimestre 2020) Champions du roller (PS4, Xbox One, PC) (2 trimestre 2020)

(PS4, Xbox One, PC) (2 trimestre 2020) Serious Sam 4 (PS4, Xbox One, PC) (Août 2020)

(PS4, Xbox One, PC) (Août 2020) Crâne et os (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Escadron Star Citizen 42 (PC)

(PC) Star Wars Episode I: Racer (PS4, Nintendo Switch) (2020)

(PS4, Nintendo Switch) (2020) Choc système (Remake) (PS4, Xbox One, PC) (2020)

(PS4, Xbox One, PC) (2020) Simulateur de chirurgien 2 (PC) (2020)

(PC) (2020) L’anthologie des images sombres: Little Hope (PS4, Xbox One, PC) (été 2020)

(PS4, Xbox One, PC) (été 2020) Le loup parmi nous 2 (PS4, Xbox One, PC) (2020)

(PS4, Xbox One, PC) (2020) Lampe torche 3 (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Vader Immortal: Une série Star Wars VR (PSVR) (2020)

(PSVR) (2020) Vallée des dieux (PC)

(PC) Wasteland 3 (PS4, Xbox One, PC) (2020)

(PS4, Xbox One, PC) (2020) Watch Dogs Légion (PS4, Xbox One, PC) (4e trimestre 2020)

(PS4, Xbox One, PC) (4e trimestre 2020) World of Warcraft: Shadowlands (PC) (4e trimestre 2020)

(PC) (4e trimestre 2020) Witchfire (PC) (2020)

(PC) (2020) COLÈRE: Aeon of Ruin (PS4, Xbox One, PC) (2020)

(PS4, Xbox One, PC) (2020) Warlander (PS4, Xbox One, PC) (1er trimestre 2020)

(PS4, Xbox One, PC) (1er trimestre 2020) Yakuza 6: Le chant de la vie (PS4, PC) (2020)

