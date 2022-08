Ces hybrides Overwatch créés par l’IA sont à la fois étonnants et dérangeants

J’ai hésité entre penser que l’art de l’IA est fascinant et troublant, mais je ne peux pas nier que le Surveillance Les rendus de fusion de héros que j’ai récemment découverts sur Reddit sont vraiment cool.

Il est étonnant que nous puissions maintenant demander à une IA d’imaginer à quoi pourraient ressembler Soldier 76 et Mei s’ils étaient combinés, et cela peut proposer une animation de personnage étonnamment créative et cool.

Drew Harrison, un écrivain, l’a accompli alors qu’il était l’un des quelques milliers de personnes à avoir accès à Stable Diffusion, un modèle d’image AI comparable à d’autres systèmes bien connus comme DALL-E et Mid journey.

Au début, Harrison a donné à l’IA des instructions simples telles que « construire une image hybride de Mercy d’Overwatch et de Junkrat d’Overwatch », et dans certains cas, il a exercé une influence totale sur les éléments artistiques en ajoutant des balises telles que « 4K, éclairage cinématographique extrêmement détaillé .”

Je ne savais pas que vous pouviez être aussi précis avec les commandes jusqu’à ce que je joue avec l’outil en ligne DALL-E Mini.

La luminosité de Mercy x Junkrat (Mercrat) et le ventre monté sur le bras de Moira x Roadhog (Moidhog) me fascinent et me font vraiment peur. Souvent, vous ne pouvez pas compter sur une IA pour produire un croquis digne d’un réfrigérateur dès sa première tentative. Harrison m’a informé que la création d’art IA est souvent une procédure d’essais et d’erreurs.

Harrison a expliqué que vous devriez essayer une invite, observer les résultats, apporter des modifications, réexécuter l’exercice et continuer jusqu’à ce que vous obteniez le résultat souhaité. Harrison préfère Stable Diffusion aux autres outils d’art de l’IA pour le moment en raison de sa rapidité.

Lorsque le temps de rendu et la VRAM sont les seuls goulots d’étranglement créatifs, il appelle Stable Diffusion « rapide comme l’éclair » et « léger », qui sont tous deux des avantages significatifs.

Bien qu’il semble que vous ayez besoin d’une configuration assez puissante pour le faire fonctionner, Stable Diffusion est également l’outil d’art AI le plus important qui est en train de devenir open-source.

Cependant, il existe encore plusieurs inconvénients flagrants à l’art de l’IA. Comme vous pouvez le voir sur l’étrange octo-main de Mercrat, les modèles d’IA semblent toujours ne pas savoir comment manipuler les doigts et les paumes.